Ce chien et cette chèvre, devenus d'inséparables meilleurs amis, ont été adoptés ensemble

Aux États-Unis, un chien et une chèvre ont grandi ensemble au point d’être meilleurs amis. Secourus par un refuge, ils ont réussi à se faire adopter ensemble pour ne pas briser leur amitié.

Les relations d’amitié entre deux animaux qui n’ont, a priori, rien en commun, ne sont pas légion mais cela peut exister. Et ce n’est pas Cinnamon et Felix qui vont nous prouver le contraire.

Crédit photo : Wake County Animal Center

Cinnamon est une chèvre brune tandis que Felix est un pitbull terrier américain blanc et noir. Le 13 mars dernier, le refuge Wake County Animal Center (Caroline du Nord) a récupéré les deux animaux alors que leur propriétaire ne pouvait plus s’occuper d’eux. Et ils ont vite réalisé que les deux étaient inséparables.

En effet, ils font tout ensemble : ils mangent, ils dorment et jouent constamment ensemble. À la grande surprise du refuge mais qui semble naturel, selon la directrice du refuge dans un communiqué de presse : “Les chèvres sont des animaux sociaux, comme les chiens et lorsqu’ils se sont retrouvés ensemble, c’est finalement normal de les voir devenir amis”.

Crédit photo : Wake County Animal Center

Une chèvre et un chien, des amis inséparables

Ainsi, le refuge a décidé de les garder ensemble et de les mettre en adoption commune tous les deux, pour ne pas les séparer. La chèvre semblait, en effet, très contrariée lorsque Felix était séparé d’elle : “Elle bêlait et appelait le chien. Elle était tellement stressée et frénétique que nous avons réalisé que cette paire devait rester ensemble”.

Sur les réseaux sociaux, l’histoire d’amitié de Cinnamon et Felix est évidemment devenue virale lorsque le refuge a publié une annonce pour détailler leur amitié. Il leur fallait absolument trouver un foyer qui les accueillerait tous les deux.

Crédit photo : Wake County Animal Center

Finalement, la maison parfaite a été trouvée, à Johnston County. Une famille qui possède un petit élevage de chèvres, parfait pour Cinnamon, et qui avait déjà adopté d’autres chiens auparavant.

Leur nouvelle maman, Jacqui Bankes, n’a pas manqué d’adresser un mot de remerciement au refuge : “Nous sommes tellement bénis de pouvoir adopter Felix et Cinnamon ! On a hâte de les avoir tous les deux et de les intégrer à nos autres chèvres et chiens”. Une amitié partie pour durer donc !