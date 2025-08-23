Un taureau de 800 kilos s'échappe d'un abattoir et se réfugie dans le jardin d'un particulier

Un taureau dans un pré

En début de semaine, un taureau lourd de 800 kilos s’est échappé d’un abattoir en Corrèze. La bête a trouvé refuge dans le jardin d’un particulier.

Mardi après-midi, l’abattoir Viandes de Corrèze, situé dans la commune de Saint-Viance ,a été le théâtre d’une scène inattendue.

Un taureau de 800 kilos est parvenu à s’enfuir, retardant ainsi sa mort, rapporte La Montagne.

Comme le précise le quotidien régional, le bovin a tiré profit des travaux en cours sur le site pour s’évader.

L'abattoir Viandes de CorrèzeCrédit Photo : Google Maps

« Il a réussi à forcer une barrière puis à défoncer une porte », explique Pascal Hermand, directeur général de T’Rhéa, auprès de nos confrères.

Ce n’est pas tout. Il a pu sortir hors de l’établissement après le passage d’un camion de livraison.

Le taureau se repose dans un jardin

Une fois dehors, l’animal a profité de sa parenthèse de liberté pour se promener dans le village.

Après avoir parcouru une distance d’environ 500 mètres, le taureau a trouvé refuge dans le jardin d’un habitant. Il s’est ensuite allongé à l’ombre des arbres, près d’un point d’eau. Au cours de sa balade, le mammifère n’a causé ni dégâts ni victimes, détaille La Montagne.

« Quand mes filles sont venues me dire qu'il y avait un taureau qui se baladait, on a eu une petite frayeur, mais en définitive, il est très calme », confie une habitante auprès du site d’information.

Selon la gendarmerie, la situation a « pu être rapidement être maîtrisée ».

Dépêchés sur les lieux, des agents de l’Office française de la biodiversité (OFB) d’Ussel ont endormi la bête en utilisant des fléchettes, avant de la transporter en sécurité jusqu’à l’abattoir. Comme sa viande était devenue impropre à la consommation, l’animal a été abattu.

En octobre 2021, une histoire similaire s’est produite à Besançon. À l’époque, trois taureaux promis à l’abattoir se sont échappés et ont semé la pagaille dans les rues.

Source : La Montagne
