Japon : un tournoi de golf arrêté à cause d'un ours faisant irruption sur le parcours

Au Japon, une compétition féminine de golf a dû être interrompue après l’irruption d’un ours sur le parcours. C’est la deuxième fois en deux mois que ça arrive.

Généralement, les golfeurs et golfeuses font face à de nombreux obstacles sur un parcours de golf, entre les arbres et les plans d’eau. Cependant, il arrive parfois que la faune vienne s’inviter à la fête comme on peut le voir en Floride, aux États-Unis, avec les alligators.

Au Japon, c’est un autre carnivore qui perturbe les joueurs et joueuses de golf. Ce mercredi 16 juillet, le tournoi professionnel féminin Meiji Yasuda Ladies, organisé au Sendai Classic Golf Club, dans le nord du pays, donnait son coup d’envoi. Or, dès le premier jour, la compétition a été perturbée par la présence d’un ours sur le parcours.

Crédit photo : CBS

L’incident a contraint les organisateurs à annuler cette manche. Ces derniers ont déclaré qu’ils décideraient plus tard s’il fallait jouer ou non le reste de la compétition.

Une mesure de précaution prise pour protéger les joueuses et les spectateurs, alors que le pays fait actuellement face à une série d’attaques mortelles.

Crédit photo : CBS

Les ours de plus en plus agressifs au Japon

En mai dernier, la dernière manche d’un tournoi professionnel féminin organisé dans le centre du pays avait également été annulée après l’apparition d’un ours sur le parcours. La Japonaise Reina Maeda avait été déclarée gagnante sans même finir la compétition.

Au Japon, les rencontres entre ours et humains sont en forte hausse. Et elles se passent rarement bien. Selon les chiffres officiels, 219 personnes auraient été attaquées par ces mammifères entre avril 2023 et avril 2024. Six en sont mortes.

Crédit photo : CBS

Un phénomène que les scientifiques attribuent à une combinaison de facteurs : des hivers plus courts, des pénuries alimentaires dans la nature et un exode rural massif lié au vieillissement de la population. Dès lors, de nombreuses zones de province précédemment habitées sont redevenues une forêt, ce qui a permis aux ours d’étendre leur territoire.