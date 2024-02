Victime de mansplaining alors qu'elle s'entraîne, cette golfeuse pro a une réaction géniale

Sur TikTok, une golfeuse pro a diffusé la vidéo d’un de ses entraînements durant lequel un homme vient se permettre de lui donner des conseils. Un mansplaining en bonne et due forme !

Le mansplaining, quésaco ? Il s’agit d’un concept qui désigne une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu’elle doit faire ou ne doit pas faire, qu’elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant.

C’est exactement qu’a subi Georgia Ball, une golfeuse professionnelle britannique et instructrice dans la discipline. Très active sur TikTok, elle a récemment dévoilé la vidéo d’une interaction survenue avec un homme inconnu sur un green d’entraînement.

Sur la vidéo, on la voit pratiquer son swing lorsqu’un homme l’interpelle pour lui prodiguer un conseil, critiquant le geste de la golfeuse : “Ce que vous faites là, vous ne devriez pas le faire. Vous devriez avoir fini votre geste. Balancez-vous et continuez, vous le faites trop lentement en montant puis en revenant”.

La golfeuse britannique écoute attentivement ce que l’homme lui dit, non sans jeter un regard entendu à la caméra. Elle lui explique qu’elle était en train d’opérer un changement dans son swing mais l’individu l’interrompt, étalant sa science : “Vous savez, je joue au golf depuis 20 ans. Ce que vous devez faire est de traverser la balle plus rapidement que ce que vous faites là”.

Crédit photo : TikTok / Georgia Ball

Georgia Ball reste impassible pendant l’échange même si on sent de l’agacement dans son regard. L’homme lui demande de faire un coup avec son conseil. Elle le fait en réalisant un joli coup : “Je savais que je devais faire un beau coup”, dit-elle avec ironie.

Le mansplaining dans toute sa splendeur

Après son coup, l’homme se félicite : “Vous avez vu comment c’était mieux ?”. Georgia Ball indique en commentaire qu’elle riait en silence tellement elle était choquée d’une telle attitude condescendante. Elle le remercie pour le conseil et se remet à lui expliquer ce qu’elle tentait de faire : “Je ne sais pas si vous regardez beaucoup de golf. Les meilleurs joueurs du monde quand ils s’entraînent, ils font toujours un changement de swing”.

Pas de quoi ébranler la confiance du golfeur parasite, qui en remet une couche sur ses 20 ans de pratique du golf : “Je vois ce que vous voulez dire mais je joue au golf depuis 20 ans. Vous avez vu que c’était mieux, non ? Alors, continuez de faire comme ça, d’accord ?”.

Crédit photo : TikTok / Georgia Ball

En bref, l’individu est persuadé d’avoir aidé une apprentie golfeuse à améliorer son swing. Sauf qu’il s’agit d’une pro et qu’elle n’a nullement demandé un quelconque conseil pour son entraînement. La vidéo a été virale sur TikTok, cumulant plus de 10 millions de vues et de nombreux commentaires fustigeant l’attitude paternaliste de l’homme. En revanche, la réaction pleine de classe et de politesse de la golfeuse a été saluée, même si certains auraient préféré qu’elle lui dise de se taire.