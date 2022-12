Elle découvre un jeune lynx blessé sur sa terrasse dans le Jura

La semaine dernière, une habitante de la commune de Salins-les-Bains (Jura) a eu la surprise de sa vie en découvrant un lynx sur sa terrasse.

L’après-midi du samedi 17 décembre a réservé une surprise de taille à une habitante de la commune de Salins-les-Bains (Jura). En effet, cette dernière a découvert un lynx installé sur sa terrasse, rapporte Le Progrès.

Le lynx a été victime d’une collision

Armée de son smartphone, la Salinoise a photographié le félin avant de contacter un centre de sauvegarde : «J’étais en train de préparer à manger, entre 12 heures 30 et 13 heures. Et je vois ce que je pense être un gros chat passer devant ma baie vitrée. Je le regarde et je comprends que c’est un jeune lynx», raconte la femme au quotidien régional.

Dépêchée sur les lieux, l’association Centre Athénas- spécialisée dans la prise en charge d’animaux blessés ou très jeunes - a capturé la boule de poils.

Comme le précise le site d’information, le fauve, amaigri et blessé, a subi une batterie d’examens chez le vétérinaire : «Nous avons des références de poids. On estime que la perte pondérale de ce lynx à près de 40%», explique au Progrès Gilles Moyne, directeur du Centre Athénas.

Avant d’ajouter : «C’est un animal qui jeûnait ou mangeait mal depuis 10 à 15 jours. Il a été en outre victime d’une collision puisqu’il a un traumatisme facial avec une fissure du palais et quelques autres plaies».

Une fois rétabli, le petit lynx pourra être réintroduit dans son habitat naturel.

Pour rappel, les chocs routiers représentent une des principales causes de la mortalité chez cette espèce menacée d’extinction en France et en Europe.

