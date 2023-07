L'actrice Kaley Cuoco alerte les propriétaires de chiens sur cette plante qui a failli tuer son animal

L’actrice américaine et sa famille ont eu une belle frayeur lorsque leur chien est tombé sérieusement malade. Elle a alerté les propriétaires de canidés sur les dangers d’une plante qui a presque tué son animal.

Kaley Cuoco a bien cru qu’elle allait perdre son chien, un chihuahua surnommé King. La star de la série The Flight Attendant s’est récemment emparée de son compte Instagram pour raconter sa mésaventure.

L’actrice raconte que son chien est tombé gravement malade, il y a quelques mois. « Il avait été gravement malade et rien ne fonctionnait. De nombreux rendez-vous vétérinaires, de la chirurgie et des médicaments à n’en plus finir », écrit la comédienne en story Instagram.

Jusqu’au jour où le mystère a enfin été résolu : « Ceci est une sétaire, précise l’actrice sur une photo où apparaît une plante. Nous avons enfin trouvé un spécialiste qui en a trouvé 2 dans le corps [de notre chien]. C’était sur le point de lui percer le cœur ! ».

Une plante mortelle pour les chiens

Kaley Cuoco a ensuite donné plus de renseignements sur ces plantes : « Elles sont extrêmement dangereuses pour les animaux, en particulier les chiens. Nous avons passé les 2 derniers mois à essayer de comprendre ce qui n'allait pas [avec] notre King » avant de trouver réponse auprès d’un spécialiste.

Aujourd’hui, son chien « va tellement mieux mais comme vous pouvez le voir, il a des tonnes de points de suture suite à une opération super intense … », précise encore l'ancienne actrice de The Big Bang Theory, photo à l’appui.

La plante en question est une sétaire glauque, considérée comme une mauvaise herbe. Elle possède des épis et des graines qui se détachent de la plante et qui s’accrochent facilement aux vêtements ou à la fourrure des animaux. Cette plante représente un vrai danger pour les chiens car les graines peuvent pénétrer dans leur peau et leurs orifices. Ces graines sont extrêmement dangereuses pour les chiens car mortelles. En cas de doute, il faut consulter un vétérinaire sans plus attendre.

« Prenez soin de vos animaux de compagnie ou n'en possédez pas !, ponctue cette amoureuse des animaux. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il aille bien et espérons qu'il vivra une longue vie heureuse ! ».

