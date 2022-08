Identifié, le « boa constrictor » aperçu à Marseille était en fait un animal beaucoup moins dangereux

C’est une petite frayeur qu’ont vécu les habitants du 8ème arrondissement de Marseille. Dimanche 31 juillet, un signalement a été émis avertissant les habitants de la présence d’un boa constrictor dans le parc Pastré.

Crédit : Embreus/ Wikipedia

« Un boa constricteur a été aperçu dans le 2ème bassin du Parc Pastré, côté centre équestre. Nous vous appelons à la plus grande vigilance ». C’est via son compte Twitter que la ville de Marseille a alerté ses habitants du 8ème arrondissement.

Un boa constricteur a été aperçu dans le 2ème bassin du Parc Pastré, côté centre équestre. Nous vous appelons à la plus grande vigilance.

Les équipes de la Ville de Marseille sont sur place pour résoudre la situation. Nous vous tiendrons informés de la suite des opérations. pic.twitter.com/ox9dO7Q13c — Ville de Marseille (@marseille) July 31, 2022

Informée par un promeneur dans la mâtinée ce jour-là, la ville a ainsi dépêché des équipes municipales et les sapeurs pompiers à la recherche dudit serpent. Une légère angoisse a ensuite traversé les habitants dont certains ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir croisé l’animal.

Une promeneuse a, par exemple, indiqué avoir vu le boa « long comme le bras » et à « tête verte » dans un tronc d’arbre plein d’eau.

Une couleuvre à collier prise pour un boa constrictor

Crédit : sipa/ Pixabay

Dans l’après-midi, les pompiers ont pu identifier le reptile. Plus de peur que de mal puisqu’il s’agissait en réalité d’une couleuvre à collier qui ne représente aucun danger. « L’animal ne représente pas un danger pour les promeneurs, tant qu’il n’est pas dérangé », ont indiqué les pompiers auprès du Parisien.

C’est un élu marseillais qui a prévenu les habitants de la ville et les a rassurés qu’il n’y avait aucun danger pour eux. Malgré tout, il y avait de quoi avoir des craintes. En effet, même si les boa constrictors ne sont pas très dangereux, ils font partie des plus grands serpents au monde et peuvent atteindre une taille de 1,50m à 3,50m.

Le boa, pour se nourrir de ses proies, ne les étouffe pas mais provoque un arrêt sanguin lorsqu’il se replie sur elles.