Le « chaton le plus responsable du monde » retrouvé en train de veiller sur une portée orpheline

Aux États-Unis, un chaton âgé de six semaines a été élu le chat le plus responsable du monde. La raison ? La boule de poils a veillé sur trois chatons orphelins.

Le 20 mai dernier, un groupe de sauvetage animalier de Kansas City (États-Unis) a déclaré qu’un chaton noir de six semaines était «le chaton le plus responsable du monde». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la boule de poils mérite amplement ce titre.

Crédit Photo : KC PET PROJECT

Le chaton veille sur trois… chatons orphelins

Le matou, prénommé Binx, a été trouvé en train de veiller sur trois minuscules chatons en pleine rue. Le passant qui a repéré les quatre félins a contacté l’association après avoir compris que la maman chat avait abandonné la portée.

Crédit Photo : KC PET PROJECT

Au sein du refuge, les animaux ont reçu les soins nécessaires après avoir été examinés. Les jeunes chatons - Ollie, Frankie et Ziggy - sont nés il y a environ deux semaines. Pour le moment, ils sont nourris au biberon avec du lait adapté.

De son côté, Binx ne quitte pas des yeux ses jeunes compagnons : «Il essaye de s’occuper d’eux du mieux qu’il peut», a indiqué le porte-parole du groupe de sauvetage dans un mail transmis au HuffPost.

Crédit Photo : KC PET PROJECT

Les bénévoles ignorent si Binx est le grand frère des trois chatons orphelins. Une chose est sûre : le chat au pelage d’ébène est aux petits soins avec eux. La fratrie, qui se porte bien, a été placée dans une famille d’accueil. Lorsqu’ils seront sevrés, les bébés chats seront proposés à l’adoption.