Le chien le plus heureux du monde : un maître achète 5400 balles et inonde son appartement (vidéo)

Quand on a un chien, on en est souvent gaga et il n'y a rien de mal à cela : ces adorables boules de poil nous le rendent de toute façon au centuple. Dans le cas présent, un maître a fait un ultime cadeau à son fidèle compagnon.

Le chien et l'homme, une histoire qui dure

On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme et dans certains cas, que l'homme ne mérite pas le chien : il faut dire que ces accompagnateurs canins sont incroyablement fidèles, câlins, défendeurs… et sont même particulièrement doués pour des tâches professionnelles que les humains eux-mêmes ne peuvent pas accomplir. Difficile de trouver plus loyal et d'ailleurs, cette relation dure depuis des millénaires et des millénaires. A priori, ce n'est pas près de bouger.

Si l'espèce humaine de l'an 3000 devait tomber sur des traces archéologiques de notre époque, et qu'elle tombait sur la vidéo dont il est question ici, elle aurait une nouvelle preuve irréfutable de la complicité légendaire entre les chiens et les Hommes : il faut dire que notre maître du jour, penguinz0 de son pseudo sur YouTube, n'a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire son husky.

5400 balles en promo

Les chiens raffolent des balles, ce n'est pas nouveau. Mais ici, penguinz0 a décidé d'inonder de plaisir son chien après être tombé sur une promotion dans un magasin de jouets près de chez lui : celui-ci vendait des packs de 200 balles pour seulement deux dollars l'unité. Ni une, ni deux, penguinz0 en a acheté vingt-sept pour un montant, somme toute dérisoire, de cinquante-quatre dollars.

Et si l'on dit dérisoire, c'est parce que ce prix lui a donc donné accès à 5400 balles au total. Vous avez bien lu, 5400 ! Il y en avait suffisamment pour inonder littéralement le couloir de son appartement, la moquette du sol étant vite camouflée derrière l'épaisseur impressionnante de sphères multicolores.

Crédit image : penguinz0

Cette véritable piscine à boules à domicile régale autant son chien, dont la joie paraît plus qu'explicite dans la vidéo, que son maître qui s'amuse également à surfer ou à jouer intensément avec le husky. Parfois, le bonheur, ça n'a pas de prix… Enfin six, cinquante-quatre dollars.