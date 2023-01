Voici 17, une adorable chatte errante qui a été adoptée par des policiers d'Albi

Il y a un an, le commissariat d’Albi (Tarn) a recueilli une adorable chat errante. Aujourd’hui, le matou est une véritable starlette dans l’hôtel de police et sur les réseaux sociaux.

17 est une adorable chatte qui été adoptée par l’hôtel de police d’Albi, dans le Tarn. Choyée par ses maîtres, la boule de poils est rapidement devenue une véritable starlette sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : dix_sept_un_chat_policier / Instagram

Un foyer aimant pour la chatte errante

Ce récit feel good a débuté il y a un an : «Elle a commencé à se promener fin 2021 à proximité de nos locaux. Au départ, elle était particulièrement craintive (…)», explique un policier au site Actu.fr.

Laissant ses craintes de côté, le matou a commencé à errer près du commissariat. Alors que l’hiver faisait rage, il n’a pas hésité à s’installer sur les capots encore chauds des véhicules pour y passer la nuit.

Le quotidien de 17, nom affectueux donné par les policiers et qui fait référence au numéro Police secours, a basculé pendant les fêtes de fin d’année 2021 lorsque des agents de police l’ont emmenée chez le vétérinaire : «On a alors su qu’elle était en très bonne santé, qu’elle était stérilisée mais qu’elle n’appartenait à personne. Alors, on a décidé de la ramener au commissariat».

Crédit Photo : dix_sept_un_chat_policier / Instagram

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le félin s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. Aujourd’hui, le quadrupède se sent comme un poisson dans l’eau : il se promène dans les services, s’octroie des siestes…

Mais ce n’est pas tout ! 17 possède le pouvoir d’apaiser les tensions : «Certains mis en cause se détestent subitement, en voyant 17 qui entre dans le bureau pendant un interrogatoire», a confié l’agent de police.

Crédit Photo : dix_sept_un_chat_policier / Instagram

Un animal qui adore se mettre en scène

Il y a quelques mois, le commissariat d’Albi a eu la brillante idée de créer un compte Instagram à 17. Depuis, la petite chatte - qui est exerce le métier de modèle photo à ses heures perdues - est suivie par 3540 abonnés.

«Toutes les photos sont faites surnotre temps libre. On ne fait jamais ces publications sur notre temps de travail. C’est souvent en fin de nuit qu’on fait quelques photos dans nos locaux».

Sur les clichés, on aperçoit l’animal en train de dormir sur une imprimante, monter la garde ou encore jouer avec sa famille adoptive. Vous l’aurez compris, la boule de poils mène une vie heureuse et épanouie.

Crédit Photo : dix_sept_un_chat_policier / Instagram

Crédit Photo : dix_sept_un_chat_policier / Instagram