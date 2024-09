En Angleterre, le poussin de l’oiseau «le plus dangereux au monde» a éclos dans un parc ornithologique. Une très bonne nouvelle pour cette espèce menacée.

Début septembre, le parc ornithologique des Cotswolds, une réserve naturelle située en Angleterre, a accueilli un nouveau pensionnaire pas comme les autres, a rapporté Science et Vie.

En effet, un poussin de casoar à casque, l’un des oiseaux les plus grands et les plus dangereux au monde, a éclos avec succès. Une première depuis 2021 au Royaume-Uni. Au total, quatre bébés casoars sont nés en Europe cette année.

Sans réelle surprise, cette naissance réjouit le parc animalier, qui élève ces oiseaux à l’aspect préhistorique depuis une vingtaine d’années.

Crédit Photo : Birdland

Le oisillon a pour parents un mâle né dans un parc ornithologique aux Pays-Bas, et une femelle de Francfort (Allemagne).

Comme le précise le magazine scientifique, les deux oiseaux ont été transférés en Angleterre en 2012 pour participer au Programme européen pour les espèces menacées d’extinction.

Une espèce menacée

Le casoar à casque (Casuarius casuarius) est considéré comme l’oiseau le plus dangereux au monde en raison de ses dimensions gargantuesques et de la taille de ses griffes acérées, comme l’explique Alistair Keen, le gardien du zoo auprès de la BBC.

«Les casoars ont la réputation d'être l'un des oiseaux les plus dangereux au monde et leur taille, leur vitesse et leur puissance, combinées à leurs griffes de 10 cm semblables à des poignards, nous obligent à prendre leurs soins très au sérieux.» (Alistair Keen).

Autre point important : ces créatures sont incapables de voler. Cette espèce est reconnaissable grâce grâce à sa crête osseuse, son cou bleu et ses grandes pattes dépourvues de plumes.

Crédit Photo : iStock

Les casoars à casque vivent en Indonésie, en Nouvelle-Guinée ainsi qu'en Australie. Malheureusement, cet oiseau gigantesque est menacé par la perte de son habitat, la chasse et les collisions avec les voitures.

Si ces casoars disparaissent, les forêts tropicales humides en pâtiront. Et pour cause : ces volatiles jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité et dans la dissémination des graines de la forêt tropicale.

Crédit Photo : iStock