Leboncoin bannit le commerce d'animaux sauvages et de NAC sur sa plateforme

Célèbre plateforme de petites annonces entre particuliers, Leboncoin a annoncé le bannissement du commerce d’animaux sauvages sur son site. Une mesure saluée, mais aussi jugée insuffisante par les associations.

Après les bonnes intentions viennent les bonnes actions ! Attaché à la lutte pour le bien-être animal, Leboncoin collabore avec le Fonds international pour la protection des animaux depuis 2014 et a rejoint, en 2019, la Coalition, créée par plusieurs ONG, destinée à mettre fin au trafic d’espèces sauvages en ligne.

Entre autres, le site avait déjà renforcé ses dispositions pour lutter contre le trafic d’ivoire. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que Leboncoin franchisse un cap de plus dans ce combat.

Désormais, le site de petites annonces interdit la vente d’animaux sauvages sur sa plateforme. Une mesure à laquelle s’ajoutent les nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les furets ou les lézards.

Crédit photo : iStock

“Leboncoin va maintenant recentrer sa catégorie animaux sur les animaux domestiques. Celle-ci a été conçue dans le respect des dispositions légales de la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, avec des rappels à la loi pour les utilisateurs vendeurs et acheteurs”, précise la plateforme dans un communiqué.

Une mesure qui reste insuffisante pour les associations

Naturellement, cette grande annonce a été salué par de nombreuses associations oeuvrant en faveur des animaux, à l’instar de La Fondation 30 millions d’amis qui évoque “un pas dans la bonne direction”, même si cela reste “insuffisant” à leurs yeux.

Le site de vente en ligne @leboncoin annonce l’interdiction de la vente d’animaux sauvages et de produits dérivés issus de ceux-ci. La Fondation #30millionsdamis demande à la plateforme d’étendre cette mesure à TOUS les animaux, y compris de compagnie ! https://t.co/eC3cix8nIq — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) September 21, 2023

En effet, la Fondation souhaiterait que la mesure soit étendue à l’ensemble des animaux, comprenant ainsi les animaux domestiques. Elle espère néanmoins qu’il s’agit “d’un début de prise de conscience” : “Les acquisitions ‘coup de coeur’ sur le site sont en effet un fléau pour les associations de protection animale. Ces dernières favorisent les abandons, mais aussi les trafics de chiens et de chats voire les élevages clandestins”, souligne l’association.

Cela fait plusieurs années que de nombreuses associations réclament l’arrêt de la vente d’animaux sur Leboncoin. À voir si la célèbre plateforme ira jusqu’au bout de son combat pour le bien-être animal.