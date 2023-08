Cette maman ourse a cambriolé 21 maisons en 1 an et semait la terreur chez les habitants

L’ourse Hank The Tank a été enfin arrêtée par les autorités après plus d’un an de cambriolages. Explications.

Non, il ne s’agit pas d’une blague, mais bien de la réalité. En Californie, et depuis plus d’un an, une ourse de 180 kg, accompagnée de ses trois oursons, cambriolait des habitations.

Comme le rapporte le média Figaro, les autorités américaines auraient enfin réussi à arrêter l’animal qui aurait été “capturé en toute sécurité”. Cette maman ourse, surnommée Hank The Tank, est en réalité responsable d’environ 21 cambriolages d’habitations autour du Lake Tahoe.

Crédit photo : iStock

Une ourse habile de ses pattes

Durant plusieurs mois, l’ourse pénétrait dans les habitations en arrachant les moustiquaires ou les portes et fouillait ensuite les poubelles. D’ailleurs, une Américaine avait témoigné dans le New York Times : “l’ourse était incroyablement habile avec ses pattes et elle savait à quoi ressemblent les réfrigérateurs et ce qu’ils contiennent”. Selon le Figaro, l’animal n’aurait jamais attaqué l’Homme. Ce mardi 8 août, l’ourse, aurait été transférée dans un “sanctuaire animalier près de Springfield, dans le Colorado”.

Quant à ses petits, les oursons ont été transférés au Sonoma County Wildlife Rescue, une réserve protégée près de South Lake Tahoe. L’objectif ? Les relâcher dans la nature dans les prochains mois. Afin de limiter les visites de plusieurs autres ours, le département de la Californie a invité ses habitants à ne pas laisser leurs déchets à l’extérieur de leur maison.

Crédit photo : iStock