Les chats sont-ils malheureux quand ils vivent en appartement ? Voici la réponse

Il existe une idée reçue qui affirme que les chats qui vivent en appartement sont plus malheureux que ceux qui vont à l’extérieur. On démêle le vrai du faux.

Si vous vivez dans un appartement, vous avez peut-être envie d’adopter un animal de compagnie pour avoir une présence réconfortante et combler votre solitude. Pour cette raison, vous pouvez choisir un chat, afin de faire le plein de tendresse et de moments de jeux, d'autant plus que certaines races de chats sont particulièrement adaptées à la vie en appartement.

Cependant, une question peut vous empêcher d’adopter cet animal : les chats qui vivent en appartement sont-ils plus malheureux que les autres ? En effet, on pourrait croire que les chats qui ne vont jamais dehors se sentent enfermés et tristes. On vous révèle la vérité.

Comment se sentent les chats ?

En réalité, les chats qui vivent en appartement ne sont pas plus malheureux que les autres, à condition que leur environnement réponde à tous leurs besoins. Pour se sentir bien, un chat a besoin d’être stimulé, de ne pas s’ennuyer et d’avoir des interactions sociales. Comme l’explique Ouest-France, vous devez installer des perchoirs, des cachettes et de nombreux jouets dans votre appartement pour que votre chat soit stimulé et qu’il puisse se dépenser sans aller dehors. Pensez également à lui accorder assez d'attention pour qu'il ne se sente pas seul.

“Le chat passe en moyenne deux heures à jouer lorsqu’il vit en appartement et une heure lorsqu’il a accès à l’extérieur. Il est donc important d’enrichir l’environnement du chat pour lui permettre de réaliser cette activité”, indique la SPA.

Pour savoir si votre chat est malheureux chez vous, voici quelques signes qui doivent vous alerter. Si votre animal de compagnie dort tout le temps, qu’il mange trop ou pas assez et qu’il fait beaucoup de bêtises, comme griffer les meubles, cela peut être un signe qu’il s’ennuie et qu’il n’est pas assez stimulé. À l'inverse, il existe également des signes qui prouvent que votre chat est heureux.

Pour que votre félin soit heureux, achetez des jouets et occupez-le. Pensez aussi à installer des aménagements en hauteur pour permettre à votre chat d’observer le monde extérieur à la fenêtre. En respectant toutes ces indications, votre chat sera très heureux dans votre appartement. En plus de cela, il sera plus en sécurité car il ne sera pas confronté aux dangers du monde extérieur.