Les 10 principaux animaux de la ferme

Du lapin à la vache, en passant par la poule et le cochon, voici les dix principaux animaux de la ferme et ce qu'il faut savoir sur leur élevage.

À la ferme, on peut croiser un chat ou un chien mais on peut surtout voir des animaux d'élevage : des moutons dans des enclos, des lapins dans des clapiers ou des chevaux dans des écuries. Et pleins d'autres animaux encore. Certains élevés pour leur lait (animaux laitiers), certains pour leur viande, pour leur peau, pour leur laine, ou pour d'autres produits transformés (fromage, cuir, etc), d'autres encore utilisés pour le transport. Voici les dix principaux animaux de la ferme et ce qu'il faut savoir sur leur élevage.

1) La vache

Famille : De la famille des bovins ou bovidés, qui englobe le bison, le buffle ou encore le yack, la vache est un animal ruminant, un mammifère herbivore. Il y a plus d'un milliard de bovins dans le monde.

Elevage : La vache est principalement élevée pour sa viande et son lait, mais aussi pour sa peau (qui sert à faire du cuir).

Espérance de vie : environ vingt ans

Mâle : Taureau / boeuf (castré à douze mois et plus)

Femelle : Vache (animal qui a vêlé, c'est-à-dire donné naissance à un veau) / génisse (animal de douze mois qui n'a pas vêlé)

Enfant : Veau

Cri : On dit que la vache meugle, beugle ou mugit.

Animaux de la ferme : Vache d'élevage de couleur noir et blanc / Crédits photos : Unsplash

2) Le mouton

Famille : Le mouton fait partie de la famille des ovins, avec le mouflon. Il s'agit de mammifères herbivores.

Elevage : Le mouton est utilisé pour sa viande, pour sa laine ainsi que pour son lait, qui sert notamment à faire du fromage comme les Roqueforts produits avec du lait de moutons.

Espérance de vie : entre dix et douze ans

Nom : Mouton est le nom générique qui englobe les béliers et les brebis.

Mâle : Bélier

Femelle : Brebis

Enfant : Agneau (mâle) / agnelle (jeune brebis)

Cri : On dit que le mouton bêle.

Animaux de la ferme : Mouton blanc élevé pour sa viande, son lait et sa laine / Crédits photos : Unsplash

3) La Chèvre

Famille : La chèvre est un mammifère herbivore à cornes et à sabots fendus de la famille des caprins avec les chamois.

Elevage : La chèvre est utilisée pour son lait qui sert notamment pour le fromage, ainsi que pour sa viande et ses poils.

Espérance de vie : entre quinze et dix-huit ans

Mâle : Bouc

Femelle : Chèvre

Enfant : Chevreau

Cri : On dit que la chèvre béguète, bête ou chevrote.

Animaux de la ferme : De nombreux produits laitiers, comme le fromage, sont réalisés à partir du lait de chèvres / Crédits photos : Unsplash

4) Le cochon

Famille : Les porcins, famille qui englobe les cochons, les sangliers ou encore les phacochères, sont des mammifères omnivores. Il y a deux milliards de porcs dans le monde.

Elevage : Le cochon est élevé principalement pour sa viande (charcuterie).

Espérance de vie : entre quinze et vingt ans

Nom : Cochon ou porc sont les mots génétiques pour parler des verrats, des truies et des porcelets.

Mâle : Verrat

Femelle : Truie

Enfant : Porcelet

Cri : On dit que le cochon grogne, grouille ou couine.

Animaux de la ferme : Le bébé du cochon est le porcelet / Crédits photos : Unsplash

5) L'âne

Famille : La famille des équidés regroupent trois mammifères : les chevaux, les ânes et les zèbres.

Elevage : L'âne est parfois utilisé pour sa peau ou son lait mais est surtout un animal de transport.

Espérance de vie : entre vingt-sept et quarante ans

Mâle : Âne ou baudet

Femelle : Ânesse

Enfant : Ânon

Cri : On dit que l'âne brait.

Animaux de la ferme : L'âne est principalement un animal utilisé pour le transport à la ferme, mais s'il produit également du lait et peut être élevé pour sa peau / Crédits photos : Unsplash

6) Le cheval

Famille : Le cheval fait partie de la famille des équidés. Il existe plus de quatre-cent races de chevaux.

Elevage : Le cheval est élevé pour sa viande, mais c'est aussi et surtout un cheval de transport, avec les chevaux de trait notamment.

Espérance de vie : entre vingt-cinq et trente ans

Mâle : Cheval

Femelle : Jument

Enfant : Poulain

Cri : On dit que le cheval hennit.

Animaux de la ferme : Cheval blanc, une des quatre cent races de chevaux qui existent / Crédits photos : Unsplash

7) Le canard

Famille : Le canard fait partie de la famille des oiseaux avec le coq, la poule, le dindon, l'oie, le faisan, le pigeon ou encore le paon et la perdrix. Il vit principalement dans les étangs, les ruisseaux, les rivières et les lacs.

Elevage : Le canard est élevé pour ses oeufs et sa viandes mais aussi ses plumes (duvet) qui servent de rembourrage de couettes, d'oreiller, de doudounes, etc.

Espérance de vie : de deux à douze ans, selon la races

Mâle : Canard / halbran (pour le jeune mâle)

Femelle : Cane

Enfant : Caneton

Cri : On dit que le canard cancane ou caquette.

Animaux de la ferme : Le canard est élevé pour ses oeufs et sa viande mais aussi pour ses plumes et son duvet / Crédits photos : Unsplash

8) Le dindon

Famille : Le dindon est un des grands oiseaux de la ferme. Il est omnivore, se nourrit d'insectes, de plantes, de maïs, de blé et autres graines.

Elevage : Le dindon est utilisé pour sa chair comme viande.

Espérance de vie : entre cinq et dix ans

Mâle : Dindon

Femelle : Dinde

Enfant : Dindonneau

Cri : On dit que le dindon glougloute ou glousse.

Animaux de la ferme : La dinde est l'un des plus gros oiseaux de la ferme / Crédits photos : Unsplash

9) La poule

Famille : De la famille des oiseaux de ferme, la poule est le principal animal de basse-cour. La poule est omnivore, elle se nourrit d'insectes, d'herbes, de fruits, de légumes, mais aussi de restes d'alimentation humaine.

Elevage : La poule est élevée principalement pour ses oeufs et sa viande.

Espérance de vie : entre cinq et dix ans

Mâle : Coq

Femelle : Poule

Enfant : Poussin

Cri : On dit que la poule caquette, claquette ou glousse.

Animaux de la ferme : La poule est élevée pour ses oeufs et sa viande / Crédits photos : Unsplash

10) Le lapin

Famille : Le lapin est le principal rongeur de la ferme, famille dans laquelle on trouve également le cochon d'Inde. Il est élevé en clapier, alors que le lapin sauvage vit en terrier. La lapin est un animal herbivore.

Elevage : Le lapin de ferme (différent du lapin de compagnie) est élevé pour sa chair ainsi que sa fourrure.

Espérance de vie : environs neuf ans

Mâle : Lapin

Femelle : Lapine

Enfant : Lapereau

Cri : On dit que le lapin glapit ou clapit.

Animaux de la ferme : Le lapin est un rongeur élevé en fermes / Crédits photos : Unsplash

Évidemment, dans les fermes, on trouve de nombreux autres animaux et insectes selon les exploitations. Il y a notamment l'élevage d'abeilles, appelé apiculture, qui permet de produire du miel, de la cire ou encore de la gelée royale. Il y a également l'héliciculture, c'est-à-dire l'élevage d'escargots pour leur viande. On peut également parler de la conchyliculture, soit l'élevage des coquillages qui englobe l'ostréiculture (huitres) et la mytiliculture (moules), ainsi que la pisciculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons en eau de mer ou en eau douce, souvent en bassins.