Les mille-pattes sont menacés d'extinction en France, et ce n'est pas une bonne nouvelle

Selon une nouvelle liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature, les mille-pattes sont en danger d’extinction en France. Une mauvaise nouvelle pour l’environnement et la biodiversité.

Depuis 1964, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dresse une liste rouge des espèces menacées. Malheureusement, cette dernière ne cesse de s’agrandir. En 2020, l'UICN rapportait l'extinction de 31 nouvelles espèces. Ce mardi 17 juin, l’UICN a dévoilé une nouvelle version de sa liste rouge des espèces menacées en France.

Selon les données de l’organisation, les chilopodes sont menacés en France. Il s’agit d’une famille de mille-pattes qui vit dans les forêts, les grottes et sur les plages, sous les pierres ou le bois mort, et que l'on peut également trouver dans les maisons. Selon Peuple Animal, en France, 31 des 146 espèces de chilopodes sont classés “en danger” ou “en danger critique” d’extinction à cause du réchauffement climatique, de l’exploitation forestière, de la pression touristique et du nettoyage mécanique des plages.

Crédit photo : iStock

Une mauvaise nouvelle pour la biodiversité

Cette disparition est inquiétante car les mille-pattes jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas les écraser quand vous en voyez dans votre maison. Comme l’explique l’UICN, ils servent à “réguler les petits invertébrés qui vivent dans le sol”. Ils assurent un rôle essentiel dans l’équilibre des sols forestiers et littoraux et leur disparition pourrait avoir de graves conséquences.

"Le bilan dressé est préoccupant : une espèce sur cinq de mille-pattes dit ‘chilopodes’ et une espèce sur trois parmi les insectes de l’ordre des ‘perles’ se révèlent menacées dans l’Hexagone. Ces espèces renseignent sur la qualité de leurs milieux. Ce sont des témoins extrêmement sensibles à la qualité de leur habitat naturel. La moindre perturbation comme des variations d’humidité, d’acidité, de température ou des pollutions peuvent mener à leur déclin puis à leur disparition", explique l’UICN dans un communiqué relayé par BFMTV.

Crédit photo : iStock

Pour sauvegarder ces espèces, il est donc important d’agir en protégeant l’environnement et en limitant le plus possible les effets du changement climatique.