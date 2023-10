Le secret du ronronnement des chats aurait enfin été percé par des scientifiques

Jusqu'à aujourd'hui, nous ignorions la manière dont les chats s'y prennent pour ronronner. Ce mécanisme mystérieux ayant attisé la curiosité des scientifiques, une équipe s'est penchée sur ce phénomène pour tenter de comprendre son fonctionnement. Il semble que ces recherches aient abouti.

Les ronronnements des chats : des vibrations sonores bénéfiques pour les humains ?

Les chats et leurs ronronnements ont fait l'objet de nombreuses études. Et d'après les recherches, ces sons bien particuliers révèlent un sentiment de satisfaction et de bien-être, dans la plupart des cas. Les scientifiques affirment également que les ronronnements du chat seraient bénéfiques pour les humains.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ronronthérapie. Parce qu'il s'agit de sons en basse fréquence, les ronronnements permettraient de lutter contre le stress et l'anxiété. Et parce qu'ils influeraient sur l'équilibre moral et psychologique, ces sortes de vibrations sonores seraient particulièrement bénéfiques pour les personnes dépressives.

D'après les scientifiques, ce ne sont pas des contractions musculaires qui déclencheraient ce phénomène

Avant que cette étude ne perce ce mystère, les chercheurs pensaient que les ronronnements des chats résultaient de contractions musculaires. Mais aujourd'hui, grâce à un nouveau travail de recherches, les scientifiques émettent une autre hypothèse.

C'est un certain Christian Herbst, spécialiste de la voix exerçant dans une université autrichienne, qui a mené cette étude passionnante. D'après son équipe, ce sont des coussinets de ronronnement qui permettraient aux chats de produire ces sons très particuliers.

D'aspect eux, ces petits coussins se situeraient dans les cordes vocales des félins. Renfermant un tissu conjonctif permettant d'augmenter d'intensité, ils provoqueraient une vibration, ce fameux ronronnement que beaucoup de propriétaires de chats trouvent apaisants.

Pour décrire ce phénomène, les chercheurs évoquent un mécanisme "aérodynamique passif". Celui-ci se déclencherait grâce à un signal du cerveau envoyé aux coussinets de ronronnement. L'étude révèle également que ces vibrations sonores à basse fréquence reposeraient sur un mode vocal spécial qui rappelle la "voix de friture" chez les humains. Celle-ci résulte d'une vibration des cordes vocales, à une fréquence basse également, qui permet de diffuser un son grave et bourdonnant.

Pour permettre aux chats de ronronner, ces fameux coussinets exploiteraient donc un procédé semblable.

Crédit photo : iStock

Est-ce que tous les chats ronronnent ?

Normalement, tous les chats ronronnent car il s'agit d'un mécanisme naturel et physiologique. Mais certains se font plus discrets que d'autres. Ainsi, quelques propriétaires de félins affirment que leur petit compagnon ne ronronne jamais. En réalité, ce constat est peu probable car ce comportement est inné.

Dès leur naissance, les chatons ronronnent quand ils se nourrissent du lait de leur mère. Mais tout au long de sa vie, un chat émet ces vibrations sonores lorsque les caresses de son maître lui procurent du plaisir et le relaxent, par exemple. Mais nos petits compagnons à quatre pattes peuvent aussi ronronner lorsqu'ils sont stressés ou en proie à une douleur quelconque.

Ainsi, si vous n'entendez jamais les ronronnements de votre chat, c'est probablement parce qu'ils sont émis à un volume sonore très bas.