Son mari abandonne leur chat à un refuge, elle demande le divorce

Sur Reddit, une femme a révélé son intention de divorcer de son mari. Ce dernier a abandonné leur chat à un refuge sans lui demander sa permission.

Quand on se marie avec quelqu’un, on accepte tout de la personne aimée et on fait des sacrifices, y compris accepter les animaux de compagnie de sa moitié. Il faut croire que certains réalisent, après coup, qu’ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds et prennent alors des décisions très discutables.

Aux États-Unis, une internaute a témoigné de la crise que traverse son couple. C’est sur Reddit qu’elle a fait part de son témoignage, dans lequel elle révèle sa volonté de divorcer de son mari car ce dernier a donné son chat à un refuge sans sa permission.

Elle explique avoir adopté un chaton il y a deux ans, afin de combler la perte de son regretté père. Elle le nomme Benji et voue une véritable adoration pour la boule de poils : “Je l’ai sauvé quand il était tout petit, il tenait dans la paume de ma main”.

Mais la jeune femme va plus loin et pense carrément que Benji est la réincarnation de son père : “Quand je regarde dans ses yeux, j’ai l’impression qu’il est plus qu’un chat, comme s’il avait une âme humaine”.

Elle demande le divorce en découvrant que son mari s’est débarrassé du chat

Si elle est consciente qu’elle peut être prise pour une folle, elle avoue que cette pensée lui donne du réconfort et qu’il n’y a aucun mal à ça. Sauf que son mari n’était visiblement pas du même avis. En effet, il trouvait que l’attachement de sa femme à ce chat était “étrange et malsain” : “Il dit que mon lien avec le chat le fait flipper et ça le rend mal à l’aise que je puisse penser que le chat a l’âme de mon père”.

Récemment, elle est partie faire un court voyage pour célébrer la fête des mères. Son mari a alors profité de son absence pour se débarrasser du chat : “Quand je suis rentré, je ne trouvais pas mon chat mais je pensais qu’il était sorti, ce qui m’inquiétait car je ne le laisse jamais sortir. Et puis, mon mari m’a informé que Benji était avec un ami”.

Elle a alors pensé au collègue de son mari, ainsi que sa femme, qui pouvaient garder Benji. Mais quand elle a appelé le collègue, ce dernier lui dit qu’il a obtenu le chat à la régulière et qu’il compte le garder. Dévastée, elle fulmine au point de menacer d’appeler la police et découvre alors que son mari a donné Benji dans un refuge animalier.

Ni une, ni deux, elle retrouve le refuge afin de récupérer son chat : “Je l’ai amené direct chez mes soeurs, où je vais aussi rester un moment”. Se sentant trahie par son mari, elle ne compte pas en rester là et va carrément demander le divorce : “J’ai le coeur brisé, mais aussi tellement reconnaissante que mon petit Benji soit en sécurité à la maison. Il était stressé et confus mais il s’adapte très bien chez mes soeurs”.