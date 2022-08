Limoges : des tatoueurs proposent un tatouage gratuit contre un don pour les animaux

Le 31 juillet dernier, le salon de tatouage Antique Tattoo de Limoges a proposé de réaliser un tatouage gratuit en échange d’un don pour les animaux. Cette opération a rencontré un très grand succès.

Antique Tattoo est un salon de tatouage situé à Limoges, en Haute-Vienne, et dont la clientèle regroupe principalement des étudiants. Dimanche 31 juillet, le salon a proposé une opération originale : un tatouage gratuit en échange d’un don pour les animaux. Ainsi, les personnes qui souhaitaient se faire tatouer pouvaient offrir des croquettes ou de la litière.

Crédit photo : France 3 Limousin

L’été est la période de l’année où les salons de tatouage ont moins de clients et où les abandons d’animaux sont les plus fréquents.

« Dans le magasin, on a tous des animaux et on est tous sensibles à cette cause. En été, il y a beaucoup d’abandons et pour nous aussi c’est une période plus creuse, donc on a mis en place cette opération maintenant », a expliqué Némésis, tatoueuse et gérante du salon.

Un tatouage contre un don pour les animaux

Pour promouvoir cet événement, le salon de tatouage a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Les tatouages proposés étaient des « flashs » : des petits tatouages rapides, qui nécessitent moins d’une heure de travail, et créés par les tatoueurs spécialement pour l’occasion.

Les dessins représentaient des petits animaux réels ou imaginaires, inspirés de BD ou de dessins animés.

« Ce sont des motifs qu’on a créés autour du thème des animaux et qu’on a détournés dans plusieurs styles parce qu’on s’est dit que les gens qui viendraient aimeraient les animaux », a expliqué Némésis.

Un très grand succès

L’opération a rencontré un très grand succès puisque des personnes étaient déjà présentes sur les lieux à 7 heures du matin, alors que le salon n’ouvrait qu’à 10 heures. Plus de 80 personnes se sont déplacées pour participer à l’événement, et la journée s’est terminée à 22 heures. Certains clients ont également dû prendre rendez-vous au salon de tatouage pour avoir leur dessin, faute de temps.

« On ne pensait pas qu’il y aurait autant de monde. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de le faire sur deux jours, avec d’autres tatoueurs et d’autres salons de Limoges qui voudront bien participer à ce genre d’événement », a confié Tony, tatoueur au salon Antique Tattoo.

Crédit photo : iStock

Une tonne de dons pour les animaux a été récoltée. Près de 500 kilos de croquettes pour chiens seront offerts à la SPA de la Haute-Vienne. 321 litres de litière et 222 kilos de croquettes pour chats seront répartis entre quatre associations. L’opération a connu un si grand succès qu’elle sera renouvelée l’année prochaine.