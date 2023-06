Londres : un travail propose un salaire de 116 000 euros par an pour garder deux chiots

Seriez-vous prêt à accepter ce job pour promener des chiens et veiller à leur bien-être toute l’année pour une très belle somme ? C’est l’offre d’emploi étonnante que propose une riche famille restée anonyme.

Crédit : LuckyBusiness/ iStock

En Angleterre, une offre d’emploi a attiré l'œil de beaucoup de monde et du média Metro UK, qui rapporte la nouvelle.

Dans le quartier huppé de Kensington, à Londres, deux chiots sont dans l’attente d’une nounou qui saura prendre soin d’eux. Au vu de l’offre d’emploi dévoilée, les maîtres sont prêts à débourser une somme d’argent importante pour le confort de leurs animaux.

Le ou la futur(e) nounou pourrait percevoir un salaire de 100 000 livres sterling par an, soit 116 932,66 euros. Ce qui fait un peu plus de 9000 euros par mois. De quoi réfléchir à deux fois pour candidater pour le job.

Veillez au toilettage et au temps de jeu des chiots

Crédit : Yaanch/ Wikipedia

L’annonce des maîtres fortunés n’est pas avare en requêtes. Les principales missions de la personne rechercheée portent sur l'alimentation des chiots, leur toilettage ou encore leur temps de jeu :

« [L’employé sera] chargé de toute l'administration liée aux chiots, y compris la supervision des rendez-vous chez le vétérinaire, les vaccinations et les contrôles, ainsi que la planification et l'organisation des “opportunités de socialisation” pour les chiens, comme les emmener dans des parcs à chiens, organiser des dates de jeu et trouver des “activités enrichissantes” auxquelles ils peuvent participer », précise l’annonce.

Des voyages sont notamment prévus à l’étranger où la nounou veillera à leur sécurité et leur confort. Il faut aussi accepter de travailler à des horaires décalés et avoir déjà une expérience dans le domaine pour pouvoir candidater. Nul doute que beaucoup de candidats doivent se ruer sur l’offre d’emploi.