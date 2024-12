Marineland : une pétition lancée contre la fermeture du parc aquatique

Suite à l’annonce de la fermeture du Marineland d’Antibes, une pétition a été créée en ligne dans le but de veiller au bien-être des animaux.

On vous l’a annoncé il y a quelques semaines : le parc Marineland d’Antibes va définitivement fermer ses portes le 5 janvier prochain. Cette annonce a été faite par le parc le 4 décembre dernier. Cette décision survient suite à l’adoption de la loi de 2021 contre la maltraitance animale, qui interdit les représentations de cétacés. En plus de cela, le parc a été confronté à une baisse de sa fréquentation.

Crédit photo : iStock

La fermeture de Marineland était demandée par les associations protectrices des animaux depuis de nombreuses années. Cependant, la décision a été prise très rapidement et cette fermeture brutale ne fait pas l'unanimité.

Une pétition contre la fermeture du parc

Pour cette raison, une pétition en ligne a été lancée ce mercredi 25 décembre sur le site Mes Opinions. Elle est adressée à Jean Leonetti, maire d’Antibes, et au député Éric Pauget. La fermeture rapide de l’établissement suscite une vive inquiétude, notamment au sujet du destin des animaux. Les signataires de la pétition estiment que la direction du parc n’a pas anticipé sa décision et souhaite vendre ses animaux illégalement, sans prendre en compte leur bien-être. Ils jugent que la fermeture a été annoncée trop rapidement, notamment quand on sait que la loi de 2021 devra être appliquée en décembre 2026, ce qui laissait le temps au parc de s’occuper de ses animaux avant d’annoncer sa fermeture.

Crédit photo : iStock

“Le directeur du parc Marineland ne pense ni aux employés, ni au bien-être des animaux. Il souhaite les vendre à des fins commerciales, ce que nous refusons. Cela est illégal et interdit”, peut-on lire sur le site de la pétition.

Ce vendredi 27 décembre, on compte 10 335 signatures sur la pétition et plus de 330 commentaires de signataires qui dénoncent cette fermeture irréfléchie.