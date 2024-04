Shaka Ponk dénonce la corrida, une pétition en soutien au groupe recueille plus de 28 000 signatures

Suite à des propos tenus par le leader de Shaka Ponk contre la corrida, une pétition a été créée demandant l’annulation d’un concert du groupe aux arènes de Nîmes en juin. Pour contrer cette première pétition, une seconde a été créée en soutien à Shaka Ponk, recueillant plus de 28 000 signatures.

Le groupe de rock Shaka Ponk devrait se produire aux arènes de Nîmes, dans le Gard, le 14 juin prochain lors du festival de la ville. Les arènes de Nîmes sont emblématiques pour leur architecture mais aussi célèbres pour les spectacles de corrida, qui continuent d’être organisés dans l’enceinte.

Crédit photo : iStock

Ce mardi 26 mars, Frah, le leader de Shaka Ponk, a publié une vidéo sur son compte Instagram pour dénoncer la tauromachie.

“Oui, nous venons jouer aux arènes de Nîmes… de la musique. Et oui, nous sommes toujours anticorrida. La corrida est une abomination puisqu’elle met en spectacle la torture et la mise à mort d’un animal en public, pour s’amuser, pour rigoler. Un concept que les pros corrida défendent au nom “de la liberté de l’homme” à perpétuer une tradition artistique et culturelle. Et au vivre-ensemble. Un droit qui appartient à tous les Français, mais visiblement un droit qui n’appartient pas aux taureaux français. Il faut savoir que la loi interdit la torture d’un animal. Les élus et les entrepreneurs locaux qui permettent à cette aberration de perdurer dans les arènes de Nîmes sont des tortionnaires”, a-t-il affirmé.

Une pétition en soutien au groupe

Suite à ces propos, une première pétition a été créée par les défenseurs de la corrida, demandant l’annulation du concert de Shaka Ponk aux arènes de Nîmes. Ce mardi 2 avril, cette pétition a été signée par 2 004 personnes. Par la suite, une seconde pétition a ensuite vu le jour, créée par l’Alliance anticorrida afin de soutenir le groupe de musique. Cette pétition a connu un grand succès puisqu’elle a recueilli plus de 28 200 signatures ce mardi 2 avril.

Pointés du doigts par le chanteur de Shaka Ponk, les élus locaux ont tenu à réagir à cette polémique pour défendre la corrida : “Non, nous élus nîmois de la majorité municipale, ne sommes pas des tortionnaires. La corrida n’est pas une abomination ou une aberration. Gageons qu’à l’avenir, vous saurez exprimer plus de respect aux Nîmois, aux traditions, ainsi qu’à ceux qui vous permettent de vous produire dans un tel écrin”, a répondu Julien Plantier, premier adjoint de la ville de Nîmes.