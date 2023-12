Un garçon de 10 ans lance une pétition pour modifier l'émoji “intello” à lunettes d'Apple, qu'il juge “offensant et insultant”

Parmi les émojis célèbres se trouve l’émoji “intello”, représenté chez Apple avec de grosses lunettes carrées et deux dents de devant proéminentes. Une description qui ne plaît pas à Teddy, un petit garçon de 10 ans, qui a décidé de faire bouger les choses.

Sur nos smartphones, on retrouve de nombreux émojis que l’on peut utiliser pour exprimer nos émotions ou ajouter des images dans nos messages. Parmi ces émojis se trouve l’émoji “nerd” (intello chez nous). Chez Apple, ce personnage est représenté avec de grosses lunettes carrées et deux dents proéminentes.

Si cet émoji existe déjà depuis plusieurs années, il ne fait pas l’unanimité. Teddy, un petit garçon de 10 ans, a décidé de lancer une pétition pour demander à Apple de modifier cet émoji, qu’il juge “offensant et insultant”. En effet, Teddy estime que les deux dents de devant du personnage donnent une fausse impression des personnes qui portent des lunettes.

“Je veux changer cela car Apple rend la situation absolument horrible pour les personnes qui portent des lunettes. Ils font croire aux gens que nous sommes des nerds et c’est absolument horrible. Ça me rend triste et ça me bouleverse, et si je trouve cela offensant, des milliers de personnes dans le monde le trouveront également”, a-t-il confié à la BBC.

Un nouvel émoji à lunettes

Le petit garçon a remarqué ce personnage en envoyant un SMS à son cousin. Il a parlé de ses inquiétudes à sa professeure de français, Lisa Baillie, qui l’a aidé à lancer une pétition dans son école.

“J’aime son esprit curieux et le fait qu’il se bat pour ce en quoi il croit. Il en parle d’une manière assez adulte et je pense que cela devrait également être soutenu, encouragé et félicité”, a-t-elle affirmé.

Crédit photo : BBC

En plus de cela, Teddy a proposé sa propre version de cet émoji. Les grosses lunettes carrées sont remplacées par des lunettes rondes plus fines, et les deux dents de devant sont effacées pour laisser place à un petit sourire en coin.

“Il a des verres et des montures fines, et un petit visage souriant au lieu des horribles dents de lapin. J’aime porter des lunettes parce qu’elles me permettent de mieux voir, et elles sont belles et élégantes”, a affirmé Teddy avec fierté.

Teddy espère que sa pétition portera ses fruits et que sa revendication arrivera jusqu’aux oreilles des dirigeants d’Apple, afin que son propre dessin soit adopté par l’entreprise technologique.