Menacé de fermeture, un refuge de la SPA reçoit le plus beau des cadeaux de Noël

À cause de sa mauvaise situation financière, la SPA de Bayonne était menacée de fermeture. Par chance, elle a pu compter sur la générosité de nombreux donateurs.

En octobre dernier, dans les Pyrénées-Atlantiques, le refuge de la SPA de Bayonne a fait face à une situation dramatique. À cause de sa mauvaise situation financière, le refuge était menacé de fermer ses portes.

Crédit photo : Refuge SPA Bayonne / Facebook

En effet, de nombreux imprévus ont eu lieu au sein de l’établissement et ont coûté beaucoup d’argent. Un vétérinaire s’est notamment blessé sur son lieu de travail, ce qui a coûté 70 000 euros à la SPA. En plus de cela, un nouveau chenil a été construit et a dû être réparé par la suite à cause de plusieurs malfaçons. La SPA a également été confrontée à un nombre grandissant d’animaux à prendre en charge. En juin dernier, une vidéo choc a été dévoilée pour alerter sur les abandons toujours plus nombreux.

“Quand une personne décède, nous récupérons les animaux. Quand il y a des expulsions et que les gens partent en laissant les animaux, nous les récupérons. Mais il n’y a rien derrière. Il y a beaucoup d’animaux qui sont rentrés et nous ne touchons pas eu un euro”, regrette Joëlle Turcat, présidente du SIVU Txakurrak, à France 3.

Pour éviter la fermeture définitive du refuge, qui entraînerait l’abandon de nombreux animaux, la SPA a lancé un appel aux dons en octobre dans l’espoir de récolter 100 000 euros.

Un bel élan de générosité

Finalement, cet appel à l’aide a été entendu puisque quelques semaines plus tard, des dizaines de donateurs se sont mobilisés et le refuge a récolté la très belle somme de 146 000 euros.

“Il y a quelques semaines, nous étions aux portes de la fermeture. Le refuge ne pouvait pas continuer à exister avec les problèmes financiers rencontrés. Aujourd’hui, je peux dire que le sourire revient ! Nous remercions sincèrement tous les donateurs. Nous allons pouvoir avoir une année 2025 un peu plus facile” a confié Joëlle Turcat.

Crédit photo : Refuge SPA Bayonne / Facebook

Si les dons ont permis de sauver la structure, le refuge a néanmoins été obligé de se séparer de trois salariés à cause de ses difficultés financières.

“Cela occasionne de gros problèmes de fonctionnement car nous avons quand même une fourrière, un refuge et une pension. Cela veut dire qu’il y a une voiture qui se déplace pour aller chercher les animaux, mais avec moins d’effectifs”, a précisé Joëlle Turcat.

Si vous voulez faire un geste pour aider ce refuge de la SPA, n’hésitez pas à faire un don en suivant ce lien. Avec votre aide, le refuge pourra continuer d’aider les animaux abandonnés.