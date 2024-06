Un animal abandonné toutes les 2 minutes en France, la SPA dévoile une nouvelle vidéo choc avant l'été

Pour lutter contre les nombreux abandons d’animaux recensés chaque été, la Société Protectrice des Animaux (SPA) a dévoilé sa toute nouvelle campagne.

Le mois de juin a commencé et de nombreuses familles préparent leurs vacances pour cet été. D’ici quelques semaines, elles seront des milliers à parcourir les routes de France pour aller en bord de mer, en montagne, près d’un lac ou simplement se ressourcer à la campagne.

Malheureusement, le départ en vacances estival rime aussi avec abandon. Chaque année, plus de 300 000 animaux sont abandonnés en France, soit un animal toutes les deux minutes. En 2023, 16 984 animaux de compagnie ont été recueillis par la SPA entre le 1er mai et le 31 août. Un nombre considérable d’abandons, sans compter tous les animaux qui ont été recueillis par d’autres refuges et associations, ainsi que ceux qui n’ont pas eu la chance de trouver quelqu’un pour les aider.

Crédit photo : iStock

Une vidéo choc

Pour lutter contre les abandons massifs à l’approche de l’été, la SPA a dévoilé sa nouvelle campagne choc pour dire non aux abandons. Le principe : montrer aux personnes qui abandonnent leurs animaux que, malgré ce qu’elles peuvent croire, l’abandon entraîne de lourdes conséquences et crée un véritable traumatisme chez les animaux de compagnie.

Quelle réalité se cache derrière un abandon ?



Celle d’un animal qui souffre d’être séparé de sa famille.



Des milliers d’animaux vont être abandonnés dans les prochaines semaines. A l’approche de l’été, soutenez la SPA et ses pensionnaires.https://t.co/TxQpTYTZq1 pic.twitter.com/T5ITLpAZ8E — La SPA France (@SPA_Officiel) June 6, 2024

Pour illustrer cela, la SPA a utilisé des vidéos tournées dans des refuges où l’on peut voir des chiens et des chats tristes et terrifiés, traumatisés par leur expérience après avoir été abandonnés. En parallèle de ces vidéos se trouvent des messages prononcés par les propriétaires d’animaux, comme pour justifier que leur acte n’est pas si dramatique comme “Je l’abandonne mais il aime tout le monde, ça va aller” ou “Je l’abandonne mais elle est gentille, elle trouvera vite une famille” avec comme slogan : “L’abandon est toujours une blessure. Soignons les animaux qui en sont victimes.”

“Les animaux sont très attachés à leur maître. À partir du moment où on les abandonne, il y a un stress qui est énorme et qui se manifeste par des troubles comportementaux, éventuellement par des troubles physiques, de perte de poids, de perte de sommeil… Les gens qui prennent ou achètent des animaux les abandonnent, mais ensuite c’est nous qui les soignons, qui essayons de les remettre sur leurs pattes et de faire en sorte qu’ils soient adoptables”, a expliqué Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, auprès de l’AFP.

Malgré ce fléau, le président de la SPA reste “convaincu” que les campagnes choc de l’association sont efficaces et aident à limiter les abandons, en sensibilisant un maximum de personnes.