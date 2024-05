«Mon corps était dans sa bouche» : dévoré vivant par un requin blanc, il raconte cet évènement terrifiant

Eric Nerhus, originaire de la ville d’Eden en Australie, s’est retrouvé dans la gorge d’un requin blanc. Miraculé, il raconte les faits terrifiants.

Imaginez-vous, vous vous retrouvez dans la gorge gigantesque d’un requin blanc de plus de trois mètres. Difficile de s’en sortir vivant n’est-ce pas ? Pourtant, ce scenario qui pourrait faire penser à un film des Dents de la mer n’en est pas un : il s’agit d’une histoire vraie.

En 2007, alors qu'Eric Nerhus s’offrait une balade en pleine mer et tentait de ramasser des coquillages sur la côte depuis son bateau, un requin blanc de 3 mètres de longs a surgi hors de l’eau, attrapant la tête du malheureux dans sa machoire. L’homme n’avait pas vu arriver le requin en raison de la mauvaise visibilité de l’océan. Aussi fou que cela puisse paraître, après avoir passé deux minutes dans la mâchoire du mastodonte, l’homme a réussi à s'en extirper et a survécu.



Crédit : iStock

"En fait, j'étais mangé vivant"

Selon LADbible, le corps de l’Australien a bien failli être entièrement avalé en un instant. C’est finalement grâce à ses doigts qu’il a pu se défendre et se dégager. Interrogé par Nine Network News à l’époque, il avait alors raconté : “La moitié de mon corps était dans sa bouche. J'ai tâtonné jusqu'à son œil avec mes deux doigts et je les ai enfoncés dans l'orbite. Le requin a réagi en ouvrant la gueule et j'ai juste essayé de sortir. Il essayait toujours de me mordre. Il m'a écrasé mes lunettes sur le nez et elles sont tombées dans sa bouche.” Incroyable !

Crédit : Eric Nerhus/Facebook

L’homme a également déclaré : “Je n'ai jamais ressenti de peur dans ma vie comme celle que j'ai ressentie dans les mâchoires de ce requin blanc. Je suis allé directement dans sa bouche, de face. La moitié de mon corps était dans sa gorge. C’était comme être dans une grotte sombre. En fait, j'étais mangé vivant.” Son fils a réussi à l’aider à remonter en sécurité sur le bateau avant d’être hospitalisé. Il s’en est sorti avec des coupures au visage et sur le bras. Une expérience traumatisante qui pourrait faire frissonner si elle était adaptée en film…

Crédit : Eric Nerhus/Facebook