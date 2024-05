Il se couvre de sang et plonge dans une cage sous l'eau pour observer le comportement des requins, mais leur réaction est inattendue

Le Youtubeur, Mark Rober, a fait parler de lui en se lançant d’ans une expérience inédite avec des requins. On vous en dit plus.

On pourrait penser qu’il s’agit d’une mauvaise blague ou bien d’un film, mais c’est bien la réalité. Le Youtubeur, Mark Rober, ancien ingénieur de la NASA, a voulu se lancer dans une expérience inédite en 2019. Comme le rapporte le média LADbible, l’homme a voulu connaître la réaction de requins des profondeurs, à la vue du sang.



Crédit : @MarkRober

Crédit : @MarkRober

Une expérience flippante

Pour mener cette expérience, l’ancien ingénieur de la NASA a été immergé dans l’eau, protégé dans une cage. Sous l’eau, il a jeté son propre sang dans la mer. Résultat ? Aucun requin ne s’est pointé dans l’heure qui a suivi. Il avait alors déclaré : "normalement, le mythe dit, les requins sont des tueurs impitoyables qui deviennent fous s'ils sentent une goutte de votre sang à un kilomètre et demi de distance".

Un mythe qui semble avoir été brisé.

Crédit : @MarkRober

La réaction étrange des requins

Un an plus tard, l’homme a voulu retenter l’expérience, mais cette fois-ci, avec du sang de poisson. Et le résultat n’a pas du tout été le même. En effet, en quelques minutes seulement, des dizaines de requins se sont approchés de l’homme, toujours immergé sous l’eau dans sa cage. Bien sûr, l’expérience a été entièrement filmée et diffusée sur YouTube. Ainsi, durant l’expérience, on peut découvrir Mark Rober déclarer : "Les voilà ! oh mon dieu. Regardez ces dents… elles veulent vraiment me manger."

Sur les images, on découvre que les requins font le tour de la cage et tentent d'y pénétrer.

Crédit : @MarkRober

Bien entendu, l’homme a réussi à sortir indemne de cette expérience folle. Mais le constat est clair : "En tant qu'humains, nous sommes toujours des prédateurs et pas vraiment des proies", comme l’a rappelé le Youtubeur.

Alors, vous auriez osé participer à l’expérience ?