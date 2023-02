Naissance d'un wallaby albinos dans un zoo thaïlandais, une espèce rare

Le zoo Khon Kaen, en Thaïlande, a vu naître un petit wallaby albinos. Cette naissance est une bonne nouvelle pour l’espèce rare et menacée de disparition.

En Thaïlande, le zoo de Khon Kaen a accueilli un nouveau pensionnaire car cette semaine, un petit wallaby albinos est né. Les wallabies sont des marsupiaux qui vivent en Australie.

Crédit photo : Zoo de Khon Kaen

Semblables aux kangourous, ils ne font cependant pas partie de cette famille car ils sont trop petits pour pouvoir appartenir à l’espèce. Les wallabies possèdent une poche ventrale et de longues pattes antérieures qui leur permettent de sauter et de marcher plus vite.

Naissance d’un wallaby albinos

Sur des images prises dans l’enceinte du zoo thaïlandais, on peut voir le petit wallaby albinos s’aventurer hors de la poche de sa mère pour grignoter dans son enclos. Son albinisme provient d’une mutation génétique qui lui donne un pelage blanc ainsi que des yeux et un nez roses.

Cet animal est très rare, et pour cette raison, un programme de reproduction a été mis en place dans le zoo, afin d’assurer la survie de l’espèce en voie de disparition. En effet, le wallaby est menacé par le braconnage, le trafic d’espèces exotiques et les autres animaux sauvages.