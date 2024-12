Noël : voici la quantité de chocolat qui peut s'avérer dangereuse pour votre chien

Star des fêtes de fin d’année, le chocolat est dangereux pour nos amis les chiens. On vous explique pourquoi.

Ce n’est un secret pour personne : les chiens sont des animaux gourmands qui raffolent des friandises. Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, nos amis canins ne manqueront pas de réclamer un carré de chocolat.

Problème : cet aliment est très dangereux pour les toutous. Un petite bouchée pourrait même leur être fatale.

Vous l’ignorez peut-être, mais le chocolat et le cacao contiennent une molécule toxique pour le chien : la théobromine. Cette substance possède des effets stimulants similaires à ceux présents dans la caféine.

Crédit Photo : iStock

De son côté, le toutou est très sensible aux effets de la théobromine car cette molécule peut avoir un impact sur son système cardio-vasculaire, nerveux, ainsi que sur son système urinaire. Attention, plus le chocolat est noir, plus il est toxique pour le chien, alerte la clinique vétérinaire Tournamy.

«Le chien élimine plus lentement la théobromine que l’homme. Et donc, la dose toxique est plus rapidement atteinte», explique le Dr Kammerer à TF1.

Reconnaître les symptômes et agir

Comment reconnaître les symptômes d’un empoisonnement au chocolat chez le chien ? Comme le précise le vétérinaire, «la soif, l’agitation et les vomissements sont les symptômes qui manifestent une intoxication du chien au chocolat».

À noter que les premiers signes apparaissent dans les heures qui suivent l’ingestion : augmentation de la production d’urine, respiration saccadée, augmentation du rythme cardiaque, fièvre.

Crédit Photo : iStock

Dans les formes plus graves et en fonction de la dose avalée, des convulsions et des troubles du rythme cardiaque peuvent se produire.

Selon la clinique vétérinaire Tournamy, il est recommandé prendre rendez-vous chez le vétérinaire :

Si votre chien a avalé plus de 2 grammes de chocolat noir par kilo de poids corporel (20 grammes pour un chien de 10 kg, 40 grammes pour un chien de 20kg…)

Si votre chien a avalé plus de 10 grammes de chocolat au lait par kilo de poids corporel (100 grammes pour un chien de 10 kg, 200 grammes pour un chien de 20kg…)

Crédit Photo : iStock

Pour limiter les risques, conserver le chocolat loin de vos animaux de compagnie.