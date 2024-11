Offrez un flamant rose pour Noël, le cadeau original pour les amoureux des animaux

Et si vous deveniez le parrain d’un flamant rose pour Noël ? C’est la proposition étonnante de la Tour de Valat, en Camargue, qui recherche des parrains et marraines pour ses flamants roses.

Vous êtes à la recherche du cadeau de Noël parfait pour vos proches cette année ? À l’approche de Noël, il n’est pas toujours facile de faire le bon choix et de trouver de nouvelles idées de cadeaux. Pour vous aider, nous avons déniché une idée de cadeau pour le moins insolite, qui ravira les passionnés d’animaux.

En Camargue, la Tour de Valat propose d’adopter… un flamant rose ! La Tour de Valat est une fondation privée d’utilité publique et un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. En parainant un flamant rose, vous aurez un cadeau “original et responsable” et serez au plus près de cet oiseau emblématique de la Camargue. La Tour de Valat n'est pas la première association à proposer de parrainer un animal puisque c'est également le cas de Groin groin, qui propose de devenir le parrain ou la marraine d'un cochon sauvé de l'abattoir.

Crédit photo : iStock

“Tu peux choisir l’une de nos mascottes, un flamant qui te ressemble, ou même un flamant qui a ton âge. Tu peux aussi en offrir à tes proches ! Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Tu recevras ensuite régulièrement des nouvelles de ces majestueux oiseaux tout en ayant contribué à une bonne cause. En parrainant un flamant rose, c’est l’espèce entière que tu aides mais aussi ces milieux humides qu’ils affectionnent tant”, peut-on lire sur le site Mon Flamant.

En effet, avec la participation financière des parrains et marraines, l’institut étudie et protège les flamants roses en suivant leur population et en achetant le matériel nécessaire à leur observation.

Comment parrainer un flamant rose ?

Si vous êtes intéressé par cette offre originale, rendez-vous sur le site monflamant.com et choisissez parmi les différentes offres proposées. La première, intitulée “Adopte une mascotte”, permet de parrainer Pat, un flamant rose mâle né en 2005 en Camargue, au prix de 25 euros par an. Vous recevrez un mail dès que le flamant sera observé, ainsi qu’un certificat de parrainage, la Gazette des flamants roses et une fiche espèce.

Crédit photo : iStock

La deuxième option baptisée “Adopte une famille” permet, comme son nom l’indique, de parrainer une famille entière de flamants roses. En dépensant 50 euros par an, vous aurez des nouvelles régulières de la famille ainsi qu’un poster et un livret sur les flamants roses.

Enfin, la troisième offre intituée “Adopte le filleul idéal” est un cadeau personnalisé. En renseignant le sexe et l’âge du flamant souhaité, vous aurez un profil correspondant à vos attentes. En plus de cela, vous aurez le privilège de choisir le prénom de votre flamant rose, le tout pour 100 euros par an. Vous recevrez également une invitation à la journée des parrains en Camargue et vous participerez au tirage au sort pour vivre un baguage de flamants roses directement sur le terrain.

Vous l’aurez compris : en déboursant un peu d’argent, vous pourrez donc parrainer un flamant rose de Camargue et suivre son évolution, mais aussi faire un geste pour aider l’espèce et protéger son environnement naturel. Un cadeau pas comme les autres qui risque de plaire aux défenseurs des animaux et de l’environnement. Si vous voulez aller encore plus loin et observer des flamants roses en liberté, rendez-vous sur cette île paradisiaque pour rencontrer ces animaux pas comme les autres.