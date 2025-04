Perdu sur une île il y a 16 mois et entouré de prédateurs, ce teckel est toujours miraculeusement vivant

Un teckel nommé Valerie a été récemment aperçu vivant sur l’île de Kangourou, en Australie, où ses propriétaires l’avaient perdu il y a 16 mois. Sa survie dans un milieu hostile, au milieu de prédateurs, est miraculeuse.

Ils la pensaient perdue à jamais, mais Georgia Gardner et Josh Fishlock viennent de voir leur espoir renaître contre toute attente. En novembre 2023, le couple s’est rendu sur l’île Kangourou, située au large du sud de l’Australie, non loin d’Adelaïde, pour des vacances en pleine nature. En effet, cette destination est réputée pours ses réserves naturelles, ses nuits étoilées et des plages de sable fin.

Pour ce séjour, ils avaient amené leur chienne nommée Valérie, toujours aussi enthousiaste à l’idée de profiter du grand air avec ses maîtres. Un jour, pour les besoins d’une excursion de pêche dans la baie de Stokes, ils décident de laisser le teckel dans son enclos. Seulement voilà, Valerie s’échappe pour les suivre jusqu’à la plage quand des personnes tentent alors de l’attraper. Apeurée par ces étrangers, elle s’enfuit à toute allure, disparaissant pour de bon.

Crédit photo :Georgia Gardner

Le couple, aidé par de nombreux habitants, passent plusieurs jours à sa recherche avant de se résigner. Leur chienne est introuvable et ils doivent quitter l’île, à contre-coeur, pour reprendre le cours de leur vie. Ils ne pensaient alors ne plus revoir Valerie, d’autant plus que, dans cet environnement naturel, un teckel pesant 4 kilos peut vite être perçu comme une proie facile.

En effet, l’île Kangourou est aussi connue pour sa faune hostile, à l’image du territoire australien. Elle est peuplée d’au moins deux espèces de serpents venimeux et d’aigles redoutables, considérés comme les plus gros rapaces d’Océanie, qui peuvent s’attaquer à des agneaux, des opossums et des wallabies.

Toujours vivante et habituée à la vie sauvage, Valerie reste insaisissable

Douze mois après sa disparition, l’association Kangala Wildlife Rescue reçoit enfin des nouvelles rassurantes. Des rapports réguliers d’habitants signalent l’avoir aperçu, à environ 15 kilomètres de la baie de Stokes. Une surprise pour les responsable de l’association, notamment pour Jared Karran, qui dirige les recherches pour la retrouver et l’attraper :

“De tous les chiens, c’est le dernier qui survivrait, à mon avis, mais ils ont un odorat très développé. Cela l’a probablement aidée à trouver de la nourriture”.

Crédit photo :Georgia Gardner

Selon lui, Valerie a sûrement survécu en se nourrissant d’animaux écrasés sur la route, d’insectes et grâce à l’eau douce des barrages locaux. Ensuite, quatre mois après ces premières observations, la survie de Valerie a été confirmée grâce à des preuves vidéo.Cependant, Valerie est insaisissable selon l’association qui raconte cette incroyable histoire sur sa page Facebook :

« Elle court au premier signe d’humains ou de véhicules, malgré les meilleurs efforts des habitants dévoués de l’île. Nous utilisons la surveillance et diverses méthodes de piégeage pour essayer de la récupérer. »

Il faut dire que c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin car l’île s’étend sur une superficie de 4 500 m² de l’île. Un territoire immense pour un tout petit teckel.

Crédit photo : Georgia Gardner

Les bénévoles dévoués de Kangala, en concertation avec la famille de Valerie, se tiennent prêts à fournir les soins dont elle aura besoin pour rentrer à la maison. De son côté, Georgia Gardner n’a pas caché son optimisme et son émotion de voir les volontaires travailler d’arrache-pied pour retrouver son chien.