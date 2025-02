Découverte sur un parking de supermarché, cette chienne portait un message déchirant autour du cou

Une chienne apeurée a été découverte sur le parking d’un supermarché du Michigan (États-Unis). Une note déchirante était accrochée sur son collier.

Il y a quelques jours, un groupe de personnes a découvert une petite chienne au pelage noir et blanc sur le parking d’un supermarché à Grand Rapids, une ville située dans l’État du Michigan (États-Unis).

Comme le précise The Dodo, l’animal se faufilait entre les voitures et les abris pour chariots de course. Jusqu’ici, rien d’anormal, sauf que la boule de poils semblait seule et angoissée.

Face à la nervosité de la chienne, les clients de l’établissement ont essayé de gagner sa confiance. Au bout de quelques minutes, ces derniers ont finalement réussi à l’attraper.

Ils ont également remarqué qu’un petit mot était accroché au collier du chien.

« Je m’appelle Rukey. S'il vous plaît, aidez-moi, ramenez-moi à la maison », pouvait-on lire sur la note.

Crédit Photo : Kent County Animal Shelter

La chienne a droit à une deuxième chance

Comprenant que Rukey avait été abandonnée par son ancien maître, les bons samaritains l’ont amenée au refuge animalier du comté de Kent.

« Nous recevons beaucoup d'animaux abandonnés, mais nous ne les voyons généralement pas avec un mot », a déclaré Angela Hollinshead, directrice du Kent County Animal Shelter, à The Dodo.

Avant d’ajouter :

« C'est la première fois que nous recevons un chien qui a été abandonné dans un espace public avec une note comme celle-ci et qui a atterri sur le pas de notre porte ».

Crédit Photo : Kent County Animal Shelter

L’établissement pense que Rukey est un jeune Schipperke, une race de chien d’origine belge. Fort heureusement, le toutou s’est rapidement adapté à son nouvel environnement.

« C'est une petite chienne très menue et elle est très gentille », a expliqué Angela Hollinshead.

Le refuge a publié l'histoire de Rukey sur Facebook et s'est adressé à son ancien propriétaire dans un message plein de compassion et d’empathie.

« À la personne qui a dû prendre la décision déchirante de la laisser partir, sachez que Rukey est en sécurité et profondément aimée par notre personnel. Sa douce personnalité a déjà conquis nos cœurs, et nous veillerons à ce qu'elle soit soignée et trouve une famille merveilleuse et aimante. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point ce choix a été difficile pour vous, et nous espérons sincèrement que vous trouverez des jours meilleurs à l’avenir », a écrit l’établissement.

Crédit Photo : Kent County Animal Shelter

Lors de son arrivée au refuge, Rukey a été stérilisée et a reçu un certificat de bonne santé. Peu de temps après, le canidé a été proposé à l’adoption. La semaine dernière, la chienne a attiré l’attention d’un couple, qui a décidé de lui offrir un toit pour la vie.