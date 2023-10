Un teckel donne naissance à 11 chiots et pourrait battre un nouveau record du monde

En Angleterre, un teckel a récemment donné naissance à une portée de 11 chiots. Une portée impressionnante qui pourrait battre un record du monde chez les teckels.

Rayma Jones, 23 ans, vit en Angleterre à Leicester avec sa chienne Winnie. Elle a adopté son animal de compagnie quand il n’avait que sept mois. Les anciens propriétaires de Winnie ne pouvaient pas garder la petite chienne car ils s’apprêtaient à partir à l’étranger. Ils lui ont donc cherché une nouvelle famille et l’ont confiée à Rayma.

Il y a quelques mois, Winnie est tombée enceinte. Suite à un examen effectué après neuf semaines de grossesse, il s’est avéré que la chienne attendait six petits. Généralement, la portée d’un teckel contient entre un et six chiots, en raison de leur petite taille.

Tandis que sa chienne s’apprêtait à mettre bas, Rayna ne pensait pas accueillir autant de chiots. En effet, Winnie n’avait pas six petits dans son ventre… mais onze !

Elle donne naissance à 11 chiots

Le premier chiot est né le 5 septembre à 23h30. Pendant toute la durée de l’accouchement, Rayna était aux côtés de sa chienne pour la surveiller. Le deuxième chiot est né à 1h30, le matin du 6 septembre, suivi de quatre autres petits nés à 20 minutes d’intervalle. Puis, un septième, un huitième et un neuvième chiot sont sortis du ventre de Winnie à sept minutes d’intervalle. Enfin, un dixième chiot est né après 40 minutes d’attente.

Crédit photo : SWNS

À ce moment-là, Rayna est partie se coucher. Mais à son réveil, une nouvelle surprise l’attendait : un onzième chiot était né pendant son sommeil.

“Je trouvais déjà que 10, c’était incroyable, a-t-elle raconté. Winnie avait fini de haleter et s’était allongée pour les nourrir, je pensais vraiment qu’elle avait fini. Quand je suis revenue, j’ai compté les chiots et il y en avait 11 !”

Un nouveau record du monde ?

D’après Rayna, Winnie a pu battre le record du monde du plus grand nombre de chiots nés chez un teckel. Le dernier record en date est détenu par Cheesecake, un teckel qui a donné naissance à dix chiots en septembre 2021. Pour le moment, ce nouveau record n’a pas été officialisé.

“J’ai été très étonnée. Je n’arrêtais pas de compter les chiots, encore et encore. Pendant qu’elle mettait bas, je ne m’attendais pas à ce qu’elle en sorte un autre donc je ne la regardais plus. C’est vraiment une maman géniale. Je suis bouleversée qu’elle ait pu avoir un nombre record de chiots. Winnie est naturelle, elle a même dix mamelles qui lui permettent presque de tous les nourrir en même temps. Elle ne veut jamais les quitter et si elle entend un autre chien, elle reste juste à côté d’eux. C’est la meilleure maman de tous les temps”, s’est extasiée Rayma.

Crédit photo : SWNS

Rayma ne pourra pas vivre avec autant de chiens chez elle. Pour cette raison, elle envisage de vendre les chiots dès qu’ils pourront vivre sans leur mère. La jeune femme n’a pas encore fixé de prix et souhaite prendre son temps, encore sous le choc d’avoir assisté à autant de naissances.