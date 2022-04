Pour la première fois depuis 1980, un aigle impérial a été vu dans l'ouest de la France

En Mayenne, dans l’ouest de la France, des habitants ont pu voir un aigle impérial ce mercredi 30 mars. Un phénomène très rare qui ne s’était pas produit depuis 1980.

À Château-Gontier-sur-Mayenne, dans l’ouest de la France, un animal très rare a été aperçu. En effet, un aigle impérial a traversé le ciel de cette région. Cet oiseau impressionnant peut mesurer jusqu’à 2,15 mètres d’envergure, est originaire d’Asie et est habituellement observé dans le sud de la France.

Crédit photo : Jean-François Arcanger

L'aigle impérial migre généralement en septembre pour revenir vers son habitat naturel en février ou mars.

Un aigle impérial en Mayenne

L’aigle aperçu en Mayenne est une femelle qui portait une bague sur la patte. Cette balise GPS a été posée en 2021 alors que l’animal se trouvait en Autriche. Il se peut que cet aigle ait parcouru tout ce chemin très rapidement puisque ces oiseaux peuvent traverser des milliers de kilomètres sans effort, en se laissant porter par le vent grâce à leurs larges ailes.

Crédit photo : Jean-François Arcanger

Cette apparition est très rare puisqu’aucun aigle impérial n’a été vu dans cette région de la France depuis 1980.

« C’est un oiseau très rare en France. Depuis 1980, on ne compte que onze apparitions de cette espèce dans le pays. On ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Les jeunes oiseaux de cette espèce peuvent se promener et explorer de grands territoires. Il est peut-être à la recherche d’un nouvel espace à coloniser », a suggéré Benoît Duchenne, administrateur de Mayenne nature environnement.