États-Unis : un refuge pour animaux est vide pour la première fois de son histoire

Pour la première fois en près de 50 ans, un refuge pour animaux de Pennsylvanie n'a plus aucun chien après des centaines d’adoptions.

Le plus beau des cadeaux de Noël. Aux États-Unis, un refuge animalier est sur un petit nuage depuis quelques jours. La raison ? Pour la première fois en près de 50 ans, son chenil s’est retrouvé vide grâce à une incroyable vague d’adoption.

Cette année, la SPCA du comté d’Adams (Pennsylvanie) a réussi à faire adopter 598 boules de poils. Mais ce n’est pas tout ! L’établissement a également réuni 125 animaux errants avec leurs propriétaires.

Crédit Photo : istock

Il y a encore deux semaines à peine, les cages étaient remplies de chats et de chiens. Par chance, ils ont tous trouvé un nouveau toit à temps pour les fêtes de fin d’année.

Sans réelle surprise, cette bonne nouvelle comble de joie le refuge animalier : «Notre communauté s'est mobilisée une fois de plus ! C'est la première fois en 47 ans que la SPCA du comté d'Adams est vide, et encore plus à Noël, c'est un vrai miracle», a écrit le refuge sur sa page Facebook.

Crédit Photo : Getty images

«Le personnel et les bénévoles ont travaillé très dur»

Dans son message, l’établissement remercie chaleureusement son personnel et ses bénévoles : «Le personnel et les bénévoles ont travaillé très dur pour prendre soin des animaux et s’assurer qu’ils soient adoptés par le bon foyer».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les membres du personnel se préparent à se remettre au travail. En effet, le refuge du comté d’Adams a indiqué qu’il commencerait à accueillir des animaux provenant d’autres refuges de Pennsylvanie cette semaine : «Pour l'instant, nous allons nous réjouir de cette réussite ! Joyeux Noël !».

Crédit Photo : istock

Selon la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA), environ 6,3 millions d’animaux de compagnie entrent chaque année dans les refuges américains.