Proche de la France, une espèce de frelons particulièrement agressive observée pour la première fois en Europe

Originaires de l’Asie du Sud-Est, des spécimens de frelons géants du sud ont été observés pour la première fois en Europe selon une étude publiée dans la revue Ecology and Evolution.

Doit-on se préparer à l’arrivée d’une nouvelle espèce nuisible ? C’est ce que des chercheurs vont tenter d’anticiper après avoir observé, pour la première fois, la présence de frelons géants du sud en Europe. Espèce endémique à l’Asie du Sud-Est, ce frelon est connu pour son comportement prédateur et agressif, pouvant représenter un risque pour l’apiculture et de nombreuses espèces.

Ils ont détaillé leur découverte dans une étude publiée le 9 novembre dernier dans la revue scientifique Ecology and Evolution. Ils ont observé quatre spécimens de cet insecte, connu sous le nom scientifique de “Vespa soror du Buysson”, entre mars 2022 et octobre 2023 dans la région des Asturies, au nord-ouest de l’Espagne.

Crédit photo : INPN

Ces frelons massifs mesurent entre 25 et 35 mm, et peuvent même atteindre les 46 mm pour les reines et les fondatrices, selon l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). En comparaison, les frelons européens ressembleraient presque à de petites abeilles.

“La tête est jaune, le thorax noir antérieurement et jaune postérieurement, le gastre est rayé d’orange et de jaune antérieurement et noire postérieurement, les pattes sont noirs et rouge” INPN

Une espèce prédatrice et agressive

Selon l’INPN, le frelon géant du sud attaque fréquemment, et souvent en groupe, les guêpes et les abeilles. Sa propagation sera donc particulièrement surveillée si l’espèce venait à gagner en nombre.

“Son impact sur l’apiculture et l’environnement est à craindre, notamment dans les milieux forestiers que l’espèce semble préférer. Le risque d’attaque, lors de la rencontre avec un nid, devrait se situer entre le frelon d’Europe et le frelon asiatique à pattes jaunes.”

Pour les chercheurs, une telle observation est une première en Europe, ce qui signifie que les écosystèmes ne sont pas habitués à affronter une telle espèce invasive. Au-delà des abeilles, le frelon géant du sud peut également s’attaquer aux papillons, aux libellules, aux mantes, aux sauterelles et même à de petits vertébrés comme les geckos.

Crédit photo : Apigranca.es

Comment le frelon géant du Sud a pu arriver en Espagne ? Selon les auteurs de l’étude, son arrivée peut être liée à son transport clandestin depuis l’un des pays où l'insecte est originaire.

En 2019, un nid de frelons géants du sud avait été repéré aux États-Unis, près de la frontière canadienne. Les autorités avaient alors décidé de son éradication afin d’éviter sa propagation.