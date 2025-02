Il capture 1300 frelons asiatiques en 24h grâce à une astuce simple et redoutable

En Dordogne, un agriculteur a trouvé une technique imparable afin de protéger ses ruches des frelons asiatiques. Une méthode naturelle qui lui a permis de capturer 1300 de ces insectes nuisibles en à peine 24h.

Le printemps arrive d’ici quelques semaines, bien souvent accompagné d’espèces nuisibles saisonnières qui peuvent être préjudiciables aux récoltes agricoles. En effet, au printemps, les frelons asiatiques sortent de leur hibernation à l’assaut des ruches d’abeilles, extrêmement vulnérables aux attaques.

Ce sont donc de nombreux apiculteurs et agriculteurs qui se préparent à cette invasion massive afin de protéger leurs abeilles et leur production de miel. Dans le cadre d’un reportage de leur journal télévisé, les équipes de TF1 sont allés à la rencontre d’apiculteurs qui redoutent cette période, comme chaque année, à l’instar de Bernard Lalot qui a perdu une dizaine de ruches l’année dernière :

“Les pertes, ça peut être la moitié de la production d’une année sur l’autre. On a eu une attaque de frelons et les colonies se sont affaiblies. Si vous avez peu d’abeilles, la colonie va mourir”.

Crédit photo : iStock

Preuve de la crainte suscitée par ces insectes ravageurs, un seul nid de frelons asiatiques peut dévorer jusqu’à 12 kilos d’insectes en une année.

À Château-l’Évêque, en Dordogne, un agriculteur répondant au nom de Patrick Loubet a alors présenté sa nouvelle recette redoutable contre les frelons asiatiques. Un savoureux mélange sucré de produits naturels qui renferme un véritable piège pour ses insectes prédateurs.

“On met trois quarts de bière dans un bidon, la même chose de vin blanc. De la grenadine, on en met un gros fond et je finis par un gros verre de sucre liquide. On secoue et on pose le bidon à l’horizontal”