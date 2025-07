Débarrassez-vous des moustiques avec du... papier-toilette, une astuce redoutable et pas chère

Vous en avez assez des moustiques qui vous attaquent en période estivale ? Voici la solution radicale.

On a beau aimer plus que tout la période estivale, ainsi que la chaleur, s’il y a bien une chose qui nous agace en été, ce sont les insectes et précisément, les moustiques.

La raison ? Ils s’obstinent à nous réveiller en pleine nuit et en prime, s’offrent un plat gourmand en nous piquant et en buvant notre sang. Sympa ! On le sait, pour éloigner les moustiques de sa peau, et de son intérieur, il existe certaines astuces efficaces.

Comment éloigner les moustiques ?

En tête de liste, on retrouve les répulsifs. Néanmoins, ces alternatives sont toxiques, il ne faut donc pas en abuser. Pour ce qui est des astuces naturelles, il est possible de déposer quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle dans un diffuseur, ou encore, de vider les pots de fleurs de l’eau stagnante qui a tendance à attirer les moustiques et notamment les femelles pour pondre leurs œufs.

Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des larves de moustiques dans votre jardin, vous savez ce qu’il vous reste à faire... Pourtant, sur les réseaux sociaux, une autre astuce est devenue virale.



Crédit : Istock

Le dentifrice : un répulsif naturel ?

Pour l’adopter, il faut se munir de papier toilette, ainsi que de… dentifrice ! Comment ça marche ? Il suffit de déposer sur du papier toilette du dentifrice, d’en faire un rouleau et de le placer dans un récipient. Puis, de faire brûler le rouleau (avec précaution bien entendu), à l’image d’un encens que l’on allumerait. Pourquoi ça marche ? Les moustiques n’aiment pas la fumée, ni les pics de chaleur, et la menthe - goût présent dans les dentifrices. On le répète : cette astuce doit être réalisée avec précautions et en extérieur.

Crédit : Istock

Pour éloigner les moustiques, ou du moins, ne pas se faire piquer, on peut aussi installer des moustiquaires dans son intérieur, afin de leur bloquer le passage et de s’assurer de douces nuits, en toute tranquillité et sans piqure ! Alors que des cas de moustiques tigres et de chikungunya s’imposent en France, il est temps d’agir !