Recueilli par un refuge, ce chien volé a eu une réaction très émouvante en retrouvant sa famille

Cow a été trouvé attaché à une clôture à l'extérieur de la SPCA de Louisiane en janvier lorsqu'un membre du personnel est arrivé au travail un matin. Le pauvre chien était assez effrayé lorsqu'il a été recueilli par le refuge et ne semblait pas comprendre ce qui se passait.

Crédit : David Robichaux

« Il était très craintif et grognait lorsqu'il rencontrait de nouvelles personnes » a déclaré Nene Lewis, membre de l’association qui vient en aide aux animaux, à nos confrères de The Dodo. Au fil du temps, Cow a commencé à se détendre dans sa vie au refuge. Il était là depuis deux mois et les membres du personnel s'efforçaient de lui trouver une nouvelle famille parfaite, jusqu'à ce qu'ils lui trouvent quelque chose d'encore mieux : la famille qu'il avait perdue.

En mars, le refuge a réalisé que Cow avait une famille qui le recherchait. Il leur avait apparemment été volé et s'était retrouvé au refuge, et quand ils ont appris qu'il avait été retrouvé, ils étaient vraiment ravis. Le chien s'était habitué à tout le monde au refuge, il était gentil et amical avec tous, mais lorsqu'il a finalement retrouvé sa mère, il a atteint un niveau de bonheur que personne n'avait jamais vu chez lui depuis son arrivée.

Des retrouvailles très émouvantes

« Cow était tellement excité de voir sa famille. Il sautait par-dessus les murs et sa queue remuait manière incroyable et émouvante ! On pouvait voir à sa réaction lorsqu'il a vu sa mère qu'il était réuni avec sa famille » a confié Nene Lewis à propos de ce moment. Dès qu'il a vu sa mère, Cow a sauté dans ses bras et s'est transformé en une boule d’excitation et d’amour. Il ne faisait aucun doute pour personne que Cow était de retour parmi les siens, et tout le monde était ravi d'avoir pu contribuer à ces retrouvailles.

Et pour cause, il a été séparé de sa famille pendant tant de mois, mais dès qu'il les a vus, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Il s'est désormais de retour chez eux et il est si heureux de retrouver sa place. Génial, n’est-ce pas ?

Crédit : David Robichaux

Crédit : David Robichaux