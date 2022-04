C’est bien connu : nos amis les chiens ont besoin de se dégourdir les pattes. Dès lors, combien de fois faut-il promener son chien chaque jour ? Suivez le guide !

Avant toute chose, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En revanche, les spécialistes recommandent de promener son chien deux à trois fois par jour (matin, midi et soir).

Plusieurs types de promenades

Les balades représentent une bouffée d’oxygène pour nos boules de poils adorées. À noter que les sorties sont importantes pour leur santé physique et mentale. Il s’agit également d’un moment de partage entre les maîtres et leurs chiens.

Le temps de promenade oscille entre 15 et 30 minutes, mais certaines races de chiens ont besoin de se dégourdir les pattes plus longtemps. C’est notamment le cas du Border Collie, du Labrador, du Golden Retriever ou encore du Husky de Sibérie.

Vous l’aurez compris, ces toutous débordent d’énergie, et l’exercice physique est essentiel pour leur santé. Dans la plupart des cas, une sortie d’une heure suffira. Si vous possédez une maison avec jardin, vous pouvez les laisser sortir une fois par jour.

De leur côté, les chiens âgés ont également besoin d’être sortis deux à trois fois par jour. Ces promenades leur permettront de se maintenir en forme. Évidemment, les maîtres doivent prendre en compte les capacités physiques et l’état de santé de l’animal.

Pour les jeunes chiens et les chiots, il faut privilégier les balades courtes car ces derniers se fatiguent plus rapidement que les chiens adultes. Au cours de ces sorties, ils ont tendance à renifler les odeurs et à se sociabiliser avec leurs congénères.