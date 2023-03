Voici Jogi, le premier bébé rhinocéros blanc né en France cette année et il est adorable

Un bébé rhinocéros blanc est né dans la nuit du 22 au 23 février au Safari de Peaugres (Ardèche). Un heureux événement synonyme de bonne nouvelle pour cette espèce en voie de disparition.

Carnet rose au parc zoologique de Peaugres (Ardèche) : un bébé rhinocéros blanc a pointé le bout de son nez le 23 février dernier, après une gestation de 16 mois. Il s’agit de la première naissance de l’année en France pour cette espèce originaire d’Afrique.

Crédit Photo : Safari de Peaugres

Le jour de sa venue au monde, le petit Jogi pesait environ 40 kilogrammes. Vous l’ignorez peut-être, mais les bébés rhinocéros naissent sans corne, explique le Safari de Peaugres dans un communiqué : «La nature étant bien faite, le bébé rhinocéros naît sans corne et avec des ongles mous, sans risque de blesser sa mère lors de la mise-bas (…) Les ongles vont durcir dès les premiers jours et la corne pousser en continu (d’environ 7cm par an) tout en s’usant en permanence».

Après s’être reposé auprès de sa maman Malia, le mini pachyderme a été présenté au public. Pour le moment, il est autorisé à sortir lorsque la météo le permet. À noter que Jogi est le sixième rhinocéros blanc né au zoo ardéchois.

Crédit Photo : Safari de Peaugres

Le rhinocéros blanc est menacé d’extinction

Cette naissance est une bonne nouvelle pour cette espèce en voie de disparition. Ce mammifère terrestre est divisé en deux sous-espèces : le rhinocéros blanc du Nord et le rhinocéros blanc du Sud.

Le rhinocéros blanc est menacé par le braconnage. Ses cornes, très prisées en Asie, se vendent à prix d’or. Cette espèce est également menacée par la perte de son habitat naturel.

Crédit Photo : istock

Comme le précise France 3 Régions, le Safari de Peaugres participe aux 48 programmes d’élevages européens pour des espèces menacées de disparition. Le parc animalier s’est engagé dans le programme «Save the Rhino». Cette association oeuvre pour la protection des rhinocéros vivant à l’état sauvage.