Votre chat reconnaît votre nom et celui des autres chats, selon une étude

On pense souvent que les chats n’en ont que faire de leurs maîtres. Figurez-vous que c'est faux. Une étude japonaise vient de démontrer que les chats porteraient beaucoup plus attention aux humains et à leurs congénères qu’on ne le croit.

Dans l’étude menée par plusieurs chercheurs japonais et publiée sur le prestigieux site Scientific Reports, l’équipe de Saho Takagi affirme que les chats sont attentifs aux conversations des humains. Le chercheur spécialisé en sciences animales à l'Université d'Azabu dans la préfecture de Kanagawa l’a affirmé auprès du journal The Asahi Shimbun :

« Ce que nous avons découvert est étonnant. Je veux que les gens sachent la vérité. Les félins ont l’air de ne pas écouter les conversations des humains, mais en fait, ils le font ». Saho Takagi indique que les chats domestiques connaissent le nom de leur maître et de leurs amis félins, comme l’a montré l’expérience de l’équipe de chercheurs.

Une expérience basée sur les noms et visages des humains et des chats

Pour leur étude, les chercheurs se sont focalisés sur 48 chats qui vivent avec au moins deux autres animaux dans une famille ou un café à chats (très typique au Japon). Pour chacun des chats, un audio de leur maître appelant par le nom l’un des chats avec lequel le sujet vit fut accompagné d’une photo. Parfois, la photo correspondait au prénom appelé dans l'enregistrement. D’autres fois, non.

Les chercheurs ont ainsi remarqué que les chats observés passaient plus de temps à regarder la photo d’un chat étranger, une réaction normale chez les animaux surpris. « Ces résultats indiquent que seuls les chats domestiques anticipaient une tête de chat spécifique en entendant le nom du chat, suggérant qu'ils correspondaient au nom du chat stimulant et à l'individu spécifique », raconte Saho Takagi.

La même expérience a été renouvelée avec le nom du maître et une photo correcte ou non de ce dernier. Les résultats ont été similaires : les chats interrogés ont pris plus de temps pour contempler la photo lorsque celle-ci ne représentait pas leur maître. Ce qui suppose que le chat avait reconnu le nom de son maître sans pouvoir l’associer avec la photo incorrecte. À l’inverse, les chats ont eu plus de facilité à reconnaître les noms des autres chats avec qui ils vivent.

Une énigme qui reste à résoudre

D’après les conclusions des chercheurs, les chats seraient bien plus familiers avec les noms de leurs congénères car une rivalité pour la nourriture existe entre les félins. « Un chat peut recevoir de la nourriture lorsque le propriétaire l'appelle par son nom, mais pas lorsqu'il appelle le nom d'un autre chat », suggère l’étude.

Néanmoins, les chercheurs admettent qu’ils ne savent pas pourquoi les chats retiennent les noms des humains et autres chats. Ils ne savent pas non plus pourquoi « comment les chats apprennent les noms et les visages des autres chats ».