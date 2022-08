Tabassé et noyé de force, ce chat a été sauvé de peu

Après avoir été violenté à coups de poings, plongé sous l’eau de force par ses anciens propriétaires, le petit Riku a été accueilli dans une famille aimante. On vous en dit plus.

Une histoire qui se termine bien. En juin dernier, la Fondation 30 Millions d'amis partageait l’atroce histoire du petit Riku. Un chat qui avait été maltraité par son ancienne famille. Tabassé à coups de poings, plongé dans l’eau de force, violenté… Riku avait été sauvé de peu par la Fondation. Quelques mois après son sauvetage, la fondation a annoncé une bonne nouvelle.

Un chat traumatisé

Ce 12 août 2022, la fondation apprend que le petit Riku a été accueilli il y a quelques semaines par une nouvelle famille très aimante. Et il semblerait que le chat s’acclimate à la perfection. “Quand nous l’avons accueilli au refuge de la Tuilerie, je m’en occupais beaucoup, évoque Emeline, son adoptante. Après le traumatisme de son récent passé, j’ai voulu le mettre en confiance, lui donner plein de câlins. On a eu comme un coup de cœur. C’est un peu lui qui m’a choisi.”

Et si Riku s'est si vite adapté à sa nouvelle famille, c’est également grâce à la présence de Sora, un autre petit chat adopté par la famille : “Ils se sont immédiatement bien entendus, se réjouit Emeline. C’est au point où Sora fait la toilette de Riku ! Ils ne se quittent plus. C’est un bonheur de les voir jouer”, a raconté la nouvelle propriétaire de Riku.



Pour rappel, Riku avait été sauvé in extremis de la mort. Alors qu’il recevait régulièrement des coups d’une violence édifiante, l’état de santé avait été jugé alarmant lorsque la fondation l'avait recueilli. Le chat était pratiquement dans le coma et blessé au niveau de l'œil, comme le précise le site 30 Millions d’amis. Bien entendu, une plainte avait été déposée contre l’ancien propriétaire de Riku. En attendant que la justice fasse son travail, le petit chat vit désormais une vie paisible et pleine d’amour.



