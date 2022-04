Thaïlande : ces abris pour chiens errants protègent les animaux des intempéries et leur fournissent de l'eau et de la nourriture

Près de Bangkok, en Thaïlande, un étudiant a mis en place un projet solidaire pour aider les 300 chiens errants de la ville : il a transformé des panneaux publicitaires en abris, pour protéger les animaux des intempéries et leur donner à boire et à manger.

Crédit photo : Stand for Strays

Pak Kret est une ville située dans la banlieue nord de Bangkok, en Thaïlande. À cet endroit, plus de 300 chiens errants divaguent dans les rues, après avoir été abandonnés par leurs propriétaires. Comme ils ne peuvent pas tous être recueillis dans des refuges, ils sont obligés d’errer dans Pak Kret.

Un étudiant lance un projet solidaire

Pour les aider, un étudiant en philosophie a décidé de créer un projet solidaire nommé « Stand for Strays », qui consiste à transformer les panneaux publicitaires inutilisés de la ville en abris pour chiens errants.

Crédit photo : Stand for Strays

L’étudiant Ajarn Yossaphon Chanthongjeen a décidé de venir en aide aux chiens errants en leur trouvant un abri pour les protéger des intempéries, comme la pluie, le vent ou encore la chaleur.

Des abris pour les chiens errants

Les abris fonctionnent comme des parasols et peuvent être dépliés par les passants qui souhaiteraient protéger un animal. En un simple geste, tous les habitants peuvent donc aider les chiens errants de la ville.

Crédit photo : Stand for Strays

En plus de leur procurer un abri contre les aléas de la météo, le doctorant a installé de l’eau et des gamelles de croquettes dans les encoches des panneaux d’affichage pour nourrir les animaux. Une vingtaine d’abris ont déjà été créés dans la ville, et grâce à l’engouement que ce projet a suscité sur les réseaux sociaux, Ajarn espère que son initiative s’étendra à d’autres villes pour protéger plus de chiens errants.