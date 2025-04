Séisme en Thaïlande : un père se jette dans le vide, depuis une passerelle aérienne, pour sauver sa femme et sa fille

Un homme n'a pas hésité à se jeter dans le vide pour sauver les siens, piégés lors du tremblement de terre qui a secoué l'Asie.

Six jours après le terrible séisme qui a frappé le Myanmar, le 28 mars dernier, les opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Selon l'AFP, le bilan, encore très provisoire, de la catastrophe s'élève, pour l'instant, à 3 085 morts et plus de 4 710 blessés. Par ailleurs, 341 personnes sont toujours portées disparues.

Ressenti dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est, ce tremblement de terre, d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a également fait d'importants dégâts dans d'autres pays, à commencer par la Thaïlande.

Séisme en Thaïlande : un père de famille se jette dans le vide pour sauver les siens

Ainsi, la capitale thaïlandaise, Bangkok, n'a pas été épargnée, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, où de très nombreuses vidéos, qui témoignent des violentes secousses, ont été publiées par des témoins.

L'une d'entre elles montre d'ailleurs le geste héroïque d'un père de famille ayant sauvé les siens, alors qu'il se trouvait dans un immeuble qui tanguait dangereusement. Sur les images, on aperçoit un certain Kwon Young-jun, ressortissant sud-coréen, faire preuve d'un courage exceptionnel pour venir en aide à son épouse et son bébé, pris au piège. Plutôt que d'évacuer le bâtiment où il se trouve, cet homme d'une trentaine d'années saute ainsi dans le vide, depuis une passerelle aérienne qui s'effondre, pour tenter de rejoindre sa femme et son enfant, qui se trouvent de l'autre côté.

Kwon Young Jun, 36, made the deadly leap as the walkway connecting his block to a neighbouring high-rise collapsed during the recent earthquake. The father-of-one said: 'All I could think about was getting back down to the room to save my wife and child. 'I realised it was an earthquake and the building was breaking apart, but I saw the gap and just jumped.'

Filmée le 28 mars par un badaud, au pied du building, la scène, digne d'un film hollywoodien, s'est déroulée au 52e étage de l’un des trois immeubles du Park Origin Thonglor, un vaste complexe immobilier de Bangkok.

Au péril de sa vie, le père de famille n'a donc pas hésité à sauter, mais ce geste désespéré aurait pu lui être fatal, d'autant qu'il était finalement... inutile. Une fois de l'autre côté du pont effondré, Kwon Young-jun s'est en effet aperçu que les deux amours de sa vie avaient déjà été évacués. Ils ne risquaient donc plus rien.

Fort heureusement, le jeune papa n'a pas été blessé, ne souffrant que de quelques égratignures aux bras.

Plus de peur que de mal !