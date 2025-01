Thaïlande : le gardien de l'éléphant qui a tué une touriste accusé de négligence

Vendredi 3 janvier, une jeune touriste espagnole âgée de 22 ans a été tuée par un éléphant en Thaïlande. Aujourd’hui, la police locale met en cause le gardien de l’animal, accusé de négligence.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions un drame survenu en Thaïlande. Blanca Ojanguren Garcia, une jeune touriste espagnole de 22 ans, a été tuée par un éléphant. La jeune femme voyageait en Thaïlande avec son petit-ami et se trouvait dans un refuge pour éléphants dans le parc national de Phu Kradueng, situé sur l’île de Ko Yao Yai, quand le drame s’est produit.

Crédit photo : iStock

Le couple était en train de se baigner avec les éléphants, une activité très populaire en Thaïlande. Cependant, Blanca a été attaquée par l’un des pachydermes et a reçu un violent coup de trompe en passant devant lui. Transportée à l’hôpital en urgence, elle est décédée au sein de l’établissement.

Le gardien de l’éléphant mis en cause

Trois jours plus tard, la police locale accuse Theerayut Inthaphudkij, le cornac de 38 ans chargé des soins et de la conduite de cet éléphant au moment des faits. Selon des informations du Parisien, l’homme est mis en cause et accusé de négligence ayant causé la mort.

Crédit photo : iStock

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’éléphant en question était soumis à un “stress intense” à cause de la pression du quotidien. Si le cornac avait surveillé l’éléphant et veillé à son bien-être, l’incident aurait peut-être pu être évité. De son côté, le centre Koh Yao Elephant Care affirme qu’il s’engage à “fournir des interactions responsables et éthiques avec les éléphants” et qu’il “ne les contrôle pas” en les attachant. Un incident dramatique qui appelle à la prudence si vous voyagez en Thaïlande et plus largement au contact des animaux sauvages.