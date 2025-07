Vatsala, la plus vieille éléphante du monde, est morte en Inde

Selon le Hindustan Times, Vatsala, plus vieille éléphante du monde, est morte le mardi 8 juillet dans la réserve de tigres de Panna, dans le centre de l’Inde. Son âge était estimé entre 100 et 110 ans.

Une éléphante centenaire s’est éteinte ! Vatsala était considéré comme la doyenne des éléphants du continent asiatique, voire même du monde. Âgée entre 100 et 110 ans, l’éléphante est décédée ce mardi 8 juillet dans la réserve de tigres de Panna, située dans le centre de l’Inde.

Depuis quelque temps, elle souffrait d’un affaiblissement général, ayant perdu la vue et ne pouvant plus marcher sur de longues distances à cause de douleurs aux pattes. La veille de sa mort, Vatsala s’était couchée près d’un cours d’eau dans la zone de Hinauta, incapable de se relever.

Les vétérinaires et les agents du parc ont tout essayé pour la redresser, en vain. Ce n’est que le lendemain que l’éléphante à poussé son dernier souffle après une vie séculaire bien remplie.

La matriarche des éléphants

Vatsala était née dans la jungle du Kerala avant d’être capturée il y a plus de cinquante ans et d'être déplacée dans le Madhya Pradesh en 1972. Elle a vécu au sanctuaire de Bori avant d’être transférée à Panna, où elle était devenue une figure emblématique de la réserve.​​

Dans un communiqué repris par le Hindustan Times, la direction du parc souligne que Vatsala « jouait le rôle de grand-mère lorsque d’autres femelles mettaient bas » et qu’elle était « la gardienne silencieuse de nos forêts, une amie des générations ».

Le chef du gouvernement du Madhya Pradesh, Mohan Yadav, lui a également rendu hommage sur le réseau X, saluant « une présence chaleureuse et un siècle de fidélité ».

Son âge est toujours resté un mystère mais d’après son ancien soigneur, elle avait certainement environ au moins 50 ans en 1972 car à l’époque, ses dents étaient déjà tombées. Un phénomène qui arrive chez les spécimens âgés entre 60 et 70 ans. Elle doit sa longévité à une alimentation adaptée et une surveillance vétérinaire constante qui lui ont permis de traverser les décennies.