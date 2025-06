Le Zimbabwe va tuer au moins 50 éléphants et donner leur viande aux habitants

Afin de contrôler la population d’éléphants au Zimbabwe, les autorités ont pris la décision d’en abattre au moins 50. La viande sera donnée aux habitants.

En août 2024, une terrible sécheresse s’est abattue sur l’Afrique, mettant à mal les cultures des habitants. Pour les nourrir, la Namibie a pris la décision de tuer 723 animaux sauvages dont des éléphants, des hippopotames, des buffles, des zègbres et des élans. Un mois plus tard, c’est le Zimbabwe qui a pris la même décision en abattant 200 éléphants afin de nourrir sa population.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, cela ne s’arrête pas là puisque le Zimbabwe a une nouvelle fois décidé d’abattre des éléphants afin de nourrir la population, mais aussi de contrôler la population. Cette décision a été prise par l’Autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe, aussi connue sous le nom de ZimParks.

“Le quota de gestion vise à répondre à la croissance de la population d’éléphants dans la région et ciblera initialement 50 éléphants. Selon l’inventaire aérien de 2024, la réserve de Save Valley compte 2 550 éléphants, pour une capacité d’accueil écologique de 800 éléphants. La viande d’éléphant issue de l’exercice de gestion sera distribuée aux communautés locales, tandis que l’ivoire sera la propriété de l’Etat et sera remis aux ZimParks pour être conservé en sécurité”, affirme l’agence dans un communiqué relayé par ABC News.

50 éléphants vont être tués

Des mesures ont déjà été prises par le passé pour réguler la population d’éléphants dans la réserve de Save Valley. 200 éléphants ont notamment été transférés vers d’autres régions du pays. Pour le moment, seuls 50 éléphants devraient être abattus, mais ce chiffre pourrait augmenter à l’avenir.

“Notre premier choix est, bien sûr, de trouver d’autres habitats pour les éléphants. Cependant, il semble qu’il n’existe actuellement aucune zone d’habitat convenable, exempte d’éléphants et à une distance raisonnable. La sécurité et la gestion de l’habitat sont évidemment des priorités absolues et nous limitons donc notre projet initial à un petit nombre d’éléphants (environ 50). Le nombre exact dépendra de la taille des troupeaux que nous trouverons dans la zone de gestion sélectionnée et de la qualité de la logistique mise en oeuvre pour gérer les carcasses de manière respectueuse et sans gaspillage”, a déclaré le porte-parole de Save Valley Conservancy, à ABC News.

Crédit photo : iStock

Le Zimbabwe abrite la deuxième plus grande population d’éléphants au monde. Cependant, ces animaux sont victimes du braconnage et sont abattus illégalement pour leur viande, leur peau et leur ivoire. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 éléphants sont tués par des braconnies. En plus de cela, si la population du Zimbabwe souffre de la sécheresse, c’est également le cas des animaux. En octobre 2019, 55 éléphants sont morts dans une réserve à cause de la famine. Pour toutes ces raisons, bien qu’il y ait encore de nombreux éléphants au Zimbabwe, l’état de leur conservation reste en danger critique d’extinction.