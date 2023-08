Ce chiot et cette petite fille sont les meilleurs amis du monde, la vidéo fait fondre les internautes

Une vidéo publiée sur TikTok montrant une petite fille enlacer un énorme toutou dans une voiture fait fondre le cœur des internautes. Une chose est sûre : ces deux-là vont devenir les meilleurs amis du monde.

Alerte mignonnerie ! Vous l’ignorez peut-être, mais le Bouvier Bernois est le compagnon à quatre pattes idéal pour les enfants. En effet, ce gros nounours est très protecteur et patient envers les tout-petits.

Crédit Photo : iStock

En octobre dernier, une vidéo publiée sur le compte TikTok d’une certaine Ainuu Pome prouve que ce toutou possède un grand cœur. Sur les images, on aperçoit une fillette prénommée Ellie enlacer un adorable chiot répondant au doux nom de Red dans une voiture.

Dans le clip, la boule de poils fait un doux somme dans les bras de la fillette. Elle tient la tête de l’animal contre sa joue et le caresse avec sa main : «Elle l’a choisi. Il l’a choisie», peut-on lire en légende de la publication.

La vidéo cartonne sur TikTok

Sans réelle surprise, la vidéo est rapidement devenue virale. Au total, elle a récolté plus d’un million de vues, plus de 400 000 likes et des milliers de commentaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’amitié touchante entre Ellie et Red a fait fondre le cœur d’un grand nombre d’internautes.

Crédit Photo : Ainuu Pome / TikTok

«C’est l’une des meilleures choses que j’ai vues de ma vie», «Oh mon dieu. La façon dont il est allongé là. Meilleurs amis pour toujours», «Quels amours», «Le chiot est tellement calme avec elle», «C'est le véritable amour, seul un amoureux des chiens peut le comprendre, c'est si beau», «C'est tellement mignon et adorable !», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.