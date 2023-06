Ce retraité se promène tous les jours avec son animal de compagnie qui n'est autre... qu'un âne

En Vendée, Alain Duneau a un animal de compagnie pas comme les autres. Chaque jour, il se balade avec Olympe, son âne, et l’emmène en promenade sur la plage, dans les marais ou en forêt.

Si vous partez en vacances en Vendée cet été, vous rencontrerez peut-être Alain Duneau sur votre route, en compagnie de son fidèle âne Olympe. Tous les jours, le jeune retraité part en promenade avec son âne qu’il considère comme son animal de compagnie.

Crédit photo : iStock

Cela fait maintenant un an qu’Alain s’est installé à La Barre-de-Monts, avec son épouse Catherine, pour profiter de sa retraite. Il connaissait déjà cette région qu’il avait visitée en vacances durant sa jeunesse et explorée des années plus tard.

Il se promène avec son âne

Dans leur vie, Alain et Catherine ont toujours emmené leur âne avec eux. À chaque déménagement, ils devaient trouver un nouveau logement avec assez d’espace pour accueillir leur animal de compagnie. Maintenant qu’il est installé en Vendée, le couple part régulièrement en promenade avec Olympe.

“Il a 22 ans. Nous l’avons eu bébé. C’est notre animal de compagnie. Dès le matin à 7 heures, il m’attend pour aller chercher le pain et la sortie plus longue se fait une heure après, sur la plage, dans les marais ou en forêt. Généralement, j’en profite pour ramasser les déchets sur le sol car il y en a beaucoup trop”, a expliqué Alain Duneau au Courrier Vendéen.

Crédit photo : iStock

En plus d’avoir un âne, Alain et Catherine vivent avec deux oies et la cohabitation se passe très bien. Le couple n’hésite pas à organiser des rencontres entre leurs animaux et les habitants puisqu’il propose de temps en temps des promenades aux enfants du village à bord d’une carriole.

“C’est l’attraction, d’autant plus qu’un âne est apaisant. Automatiquement, les gens viennent le voir. Olympe apporte de la sérénité. Il faut rester à son écoute et prendre son temps, donc vivre au pas de l’âne, d’où cet apaisement qu’il procure. De plus, cet hongre est un magnifique vecteur de communication”, a confié Alain.

Le retraité brosse Olympe tous les jours et lui apporte tous les soins nécessaires. En retour, son fidèle animal de compagnie le suit partout où il va et profite de ses promenades sur la plage pour s'adoner à son plaisir préféré : se rouler dans le sable.